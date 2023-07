Das Phantom Jan Marsalek meldet sich zu Wort

Ein Brief des international gesuchten mutmaßlichen Schwerkriminellen Jan Marsalek sorgt im Wirecard-Prozess für Diskussionen. Noch immer ist unklar, wo der Ex-Finanzchef sich aufhält.

Diese Fragen beschäftigen seit Dienstagnachmittag Beobachter des Wirecard-Prozesses, in München wie in Wien: Was genau steht in dem Brief, den der international meistgesuchte mutmaßliche Wirtschaftsverbrecher, Ex-Wirecard-Finanzchef Jan Marsalek, über seinen Anwalt an das Münchner Landesgericht geschickt hatte? Wieso meldet sich Marsalek genau jetzt, drei Jahre nachdem das Wirecard-Imperium im Frühsommer 2020 krachend zusammengebrochen war? Und vor allem: Wo hält der Flüchtige sich auf?

Antworten auf diese Fragen gab es auch am Mittwoch keine, dafür sorgt der überraschende Schritt des geflohenen mutmaßlichen Milliardenbetrügers für allerhand Spekulationen – und für einen heftigen Schlagabtausch vor dem Münchner Landgericht. Richter Markus Födisch – er führt den Vorsitz im Verfahren – kündigte an, mit der Möglichkeit zur Einsichtnahme restriktiv umgehen zu wollen: „Ich habe keine Lust, lange über diesen Schriftsatz zu diskutieren“, sagte Födisch am Mittwoch – und löste genau damit eine heftige Diskussion aus. Alfred Dierlamm, Anwalt von Wirecard-Chef Markus Braun, will keinesfalls akzeptieren, dass Födisch „den Schriftsatz einfach in der Schublade verschwinden“ lassen wolle. Der Hintergrund: Braun und sein Anwalt erhoffen sich vom Inhalt des Marsalek-Schreibens eine Stützung ihrer Verteidigungslinie und ultimativ eine Entlastung.

Der Wirecard-Skandal ist der größte Finanzskandal der deutschen Geschichte

Zur Erinnerung: Spätestens im Juni 2020, nachdem die Financial Times jahrelang den mutmaßlichen Bilanzbetrügern auf der Spur war, wird das Ausmaß des Wirecard-Skandals offensichtlich. In den Bilanzen des vermeintlich hochprofitablen Unternehmens klafft eine Lücke von 1,9 Milliarden Euro. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) erstattete gegen CEO Braun Anzeige wegen Marktmanipulation. Es ist der wohl größte Finanzskandal in der deutschen Geschichte und jener Österreicher, der darin neben Markus Braun die Hauptrolle spielt, macht sich umgehend aus dem Staub. Wie genau Marsaleks Flucht damals ablief, ist Gegenstand zahlreicher Recherchen und liegt dennoch genauso im Dunkeln wie sein heutiger Aufenthaltsort. Vermutlich bestieg Marsalek in Bad Vöslau nahe Wien einen Privatjet und flog über die weißrussische Hauptstadt Minsk nach Moskau. Dabei soll der bestens vernetze Wirecard-Finanzchef auch Hilfe von österreichischen und russischen Geheimdienstmitarbeitern erhalten haben. Nach wie vor wird Marsalek per internationalem Haftbefehl gesucht, ihm wird Betrug in Milliardenhöhe vorgeworfen.

Rein juristisch gesehen haben die Anwälte von Markus Braun kein Anrecht darauf, dass Marsaleks ominöser Brief zum Verfahrensgegenstand gemacht wird: Rechtlich gesehen hat der ehemalige Vertraute von Braun als Geflohener keine ladungsfähige Adresse, ist damit im Verfahren also weder Angeklagter noch Zeuge. Es bleibt damit im Ermessensspielraum des Richters, ob und wenn ja in welcher Form Marsaleks Brief im Verfahren eine Rolle spielen wird. Brauns Anwalt Dierlamm stellte am Mittwoch einen entsprechenden Antrag – und wird wohl in den kommenden Wochen alles daran setzen, den Inhalt des Briefes im Verfahren zu thematisieren. Braun erwartet sich offensichtlich durch Marsaleks Brief Argumente in einem zentralen Streitpunkt im Prozess –dieser betrifft das ehemals milliardenschwere Asien-Geschäft von Wirecard. Ein Kronzeuge der Staatsanwaltschaft, der ehemalige Wirecard-Chef in Dubai, belastet in diesem Punkt Braun schwer – Brauns Verteidiger wiederum will beweisen, dass der besagte Kronzeuge ein „professioneller Lügner“ sei. Vor allem aber will Braun aus Marsaleks Brief herausgelesen haben, dass Marsalek die Existenz des millionenschweren Asien-Geschäfts bestätige. Sollte sich dies als zutreffend herausstellen, würde das eine wesentliche Entlastung für Braun bedeuten.

Marsalek scheint den Prozess in München genau zu verfolgen

Umgekehrt liegt der Schluss nahe, dass gerade die Strategie von Brauns Anwalt Dierlamm, Marsalek als Hauptverantwortlichen für die Millionen-Unregelmäßigkeiten in Asien darzustellen, der Grund für Marsaleks überraschende schriftliche Wortmeldung aus seinem Fluchtort ist. Hunderte E-Mails und Bilanzauszüge hatten Braun und sein Verteidiger vorgelegt, aus denen hervorgehen soll, wie Marsalek mit Komplizen riesige Summen aus dem von ihm gesteuerten Asien-Geschäft auf eigene Firmen transferierte. Gegen diese Darstellung will Marsalek sich offensichtlich zur Wehr setzen – auf die Vorwürfe gegen ihn selbst soll Marsalek in seinem Brief dem Vernehmen nach nicht eingegangen sein. Klar ist nun: Wo auch immer sich der meistgesuchte mutmaßliche Betrüger Europas aufhält, er verfolgt genau, was im Münchner Prozess vor sich geht.

