Journalisten enttarnen Jan Marsalek in Moskau

Wo ist Jan Marsalek? Seit dem Zusammenbruch des Zahlungsdienstleisters Wirecard im Jahr 2020 trieb diese Frage Ermittler und Geschädigte des Betrugsskandals um. Wie nun unter anderem Spiegel, ZDF und das russische Portal The Insider aufgedeckt haben, soll Marsalek sich in Moskau aufhalten. Demnach arbeitet der Österreicher dort für den russischen Geheimdienst FSB. (AZ)

