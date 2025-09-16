Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Wirtschaft
Icon Pfeil nach unten

Wirecard-Skandal: Jan Marsalek in Moskau enttarnt

Wirecard-Skandal

Journalisten enttarnen Jan Marsalek in Moskau

Er stand für den Erfolg von Wirecard – und tauchte nach dem Zusammenbruch unter. Ein Rechercheverbund um „Spiegel“ und ZDF hat Jan Marsalek nun offenbar in Moskau aufgespürt.
    • |
    • |
    • |
    Ein Fahndungsaufruf nach Jan Marsalek, Ex-Vertriebsvorstands des Dax-Konzerns Wirecard: Seit der Betrug aufflog, wird Marsalek international gesucht.
    Ein Fahndungsaufruf nach Jan Marsalek, Ex-Vertriebsvorstands des Dax-Konzerns Wirecard: Seit der Betrug aufflog, wird Marsalek international gesucht. Foto: picture alliance, dpa

    Wo ist Jan Marsalek? Seit dem Zusammenbruch des Zahlungsdienstleisters Wirecard im Jahr 2020 trieb diese Frage Ermittler und Geschädigte des Betrugsskandals um. Wie nun unter anderem Spiegel, ZDF und das russische Portal The Insider aufgedeckt haben, soll Marsalek sich in Moskau aufhalten. Demnach arbeitet der Österreicher dort für den russischen Geheimdienst FSB. (AZ)

    Mehr dazu in Kürze hier.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden