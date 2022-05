So wollen Bayern und Österreich näher zusammenrücken

Der Freistaat ist einer der wichtigsten Handelspartner der Alpenrepublik. In Krisenzeiten suchen die beiden noch mehr Gemeinsamkeiten. Bei einem Thema ist man sich schon einig.

Nicht nur eine enge Freundschaft, sondern auch die Not hat sie zusammengebracht: Alles, was in der bayerischen und in der österreichischen Wirtschaft Rang und Namen hat, traf sich am Montag im 5. Wiener Gemeindebezirk. In der Zentrale der österreichischen Wirtschaftskammer (WKO), in der „Christoph-Leitl-Lounge“ im 12. Stock mit überragendem Blick auf Wien, hatte der Hausherr, WKO-Präsident Harald Mahrer, zum hochkarätigen, quasi bilateralen Wirtschaftstreffen geladen: „Österreich, Bayern und die neue deutsche Ampel: Reformen für die wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit“, so der Titel des gemeinsam mit dem Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) organisierten Gipfels, zu dem unter anderem Mahrers Pendant in Bayern, Wolfram Hatz als Präsident der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (VBW), und VBW-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt angereist waren.

Ein demonstratives Zur-Schau-Stellen engster ökonomischer Verbindungen und freundschaftlicher Nähe – rund 17 Milliarden Euro beträgt das Exportvolumen von Österreich nach Bayern jährlich. Für Österreich sei der Freistaat als Handelspartner damit zentral und mit keinem anderen deutschen Bundesland zu vergleichen, betonte Gastgeber Mahrer. Am Nachmittag diskutierten auf dem Podium Ökonomen und Regierungspolitiker, darunter Österreichs Arbeits- und nun auch Wirtschaftsminister Martin Kocher und Finanzminister Magnus Brunner (beide ÖVP) über Schulden, Steuern und Arbeitsmarkt.

Geplant sei die Veranstaltung schon lange gewesen, sagte VBW-Chef Hatz in seinem Eingangsstatement, schon als absehbar war, dass in Berlin nicht mehr die CDU/CSU, sondern die SPD den Kanzler stellen würde, habe man sich mit den Österreichern noch enger vernetzen wollen. Dann aber habe Corona die Pläne durchkreuzt – und nun drängt Putins Angriffskrieg das Ampel-Thema in den Hintergrund.

CSU-Staatsminister Herrmann warnt vor "blödem Winter"

„Inzwischen hat sich aber wieder einmal gezeigt, dass Koalitionsverträge Vereinbarungen mit Verfallsdatum sind und häufig von einer neuen Realität überholt werden“, so Hatz. Die multiplen Krisen lassen sowohl auf bayerischer wie auch auf österreichischer Seite die Alarmglocken schrillen. Es geht – nicht nur, aber vor allem – ums Gas. Und damit auch um die Sicherung des Industriestandorts Bayern. „Gefährliche Träumereien“ seien die Diskussionen auf europäischer Ebene über ein Embargo für russisches Erdgas, so der WKO-Chef. Ins selbe Horn stieß VBW-Geschäftsführer Brossardt: „Standhaftigkeit“ auf EU-Ebene sei jetzt von Österreich wie auch von Bayern gefragt, wenn es darum gehe, jenen EU-Staaten entgegenzutreten, die weniger abhängig vom russischen Gas seien.

Per Video-Zuschaltung richtete der bayerische CSU-Staatsminister Florian Herrmann seine „Bitte an die österreichische Bundesregierung“, sie möge die Gasspeicher in Haidach in Salzburg möglichst rasch auffüllen. Rund zwei Drittel der dortigen Speicher seien praktisch leer, betonten Hatz und Brossardt im Gespräch mit unserer Redaktion: „Von dem, was da ist, geht rund 40 Prozent weiter Richtung Tirol und Vorarlberg – deshalb unsere Bitte, dass Deutschland und Österreich zusammen in eine einheitliche Regulatorik kommen. Sonst haben wir beide einen blöden Winter.“

Die Gas-Speicher gehören Gazprom

Der WKO-Chef spielte den Ball an die eigene Regierung weiter: Schon im März, kurz nach Kriegsausbruch, habe er das Thema in Wien dringlich angemahnt, so Mahrer, der auch sonst nicht mit Kritik an Österreichs grüner Energieministerin Leonore Gewessler sparte. Ihr warf Mahrer, teils offen, teils zwischen den Zeilen, Untätigkeit vor: „Ich würde mir wünschen, sie würde öfter mit ihrem Kollegen Habeck reden.“ Der Hintergrund: Die Gasspeicheranlage in Haidach ist der zweitgrößte Speicher in Westeuropa – und zudem ein wesentlicher Verteilpunkt vor allem für russisches Gas. Insgesamt rund 3,5 Milliarden Kubikmeter können die vier Anlagen aufnehmen. Die „Austria Bavaria Gaspipeline“ führt von Haidach ins bayerische Burghausen.

Allerdings: Die Haidacher Anlage gehört der russischen Gazprom und der deutschen Astora GmbH, die allerdings wiederum einer Gazprom-Tochter gehört. Zu einem Drittel ist die österreichische Rohöl-Aufsuchungs-Aktiengesellschaft (RAG) Eigentümerin – wenig verwunderlich also, dass Bayern auf eine Abmachung mit den Österreichern zur Sicherung der Gaslieferung aus Haidach nach Bayern drängt.

Der Strom soll günstiger werden

Bei aller Angst vor einem EU-Gasboykott: Gefragt sei die EU dann wiederum beim Thema Strompreiskontrolle, ist sich die österreichisch-bayerische Allianz wiederum einig. Gemeinsam plädiert man für eine Reform der sogenannten Merit-Order, dem Strompreis-Auktionsverfahren. Das funktioniert vereinfacht gesagt so: Wird Strom nachgefragt, dann kommen zuerst jene Kraftwerke zum Zug, die den Strom am günstigsten produzieren. Erst wenn die Nachfrage komplett gedeckt ist, bestimmt jenes Kraftwerk, dessen Strom am teuersten für die Verbraucher ist, den Strompreis: In der jetzigen Situation sind das Gaskraftwerke. Die EU solle das nun ändern, damit die Strompreise günstiger werden.