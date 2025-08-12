US-Regierung setzt neue Zölle auf China-Importe weiter aus

Die USA setzen ihre erhöhten Zölle auf chinesische Importe weiter aus. Dies gilt nun bis zum 10. November um 00:01 Uhr (Ortszeit Washington), wie aus einem Dekret von US-Präsident Donald Trump hervorgeht.
Wirtschaft
