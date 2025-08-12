Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Wirtschaft
Icon Pfeil nach unten

Wirtschaft: US-Regierung setzt neue Zölle auf China-Importe weiter aus

Wirtschaft

US-Regierung setzt neue Zölle auf China-Importe weiter aus

Die USA setzen ihre erhöhten Zölle auf chinesische Importe weiter aus. Dies gilt nun bis zum 10. November um 00:01 Uhr (Ortszeit Washington), wie aus einem Dekret von US-Präsident Donald Trump hervorgeht.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die US-Regierung setzt die neuen Zölle auf China-Importe weiter aus. (Illustration)
    Die US-Regierung setzt die neuen Zölle auf China-Importe weiter aus. (Illustration) Foto: Jeff Chiu/AP/dpa

    Die USA setzen ihre erhöhten Zölle auf chinesische Importe weiter aus. Dies gilt nun bis zum 10. November um 00:01 Uhr (Ortszeit Washington), wie aus einem Dekret von US-Präsident Donald Trump hervorgeht.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden