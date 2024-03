Verbände schlagen Alarm: Millionen barrierefreier Wohnungen fehlen

Plus Betroffene sind oft verzweifelt. Die Bundesregierung plant aber keine Erhöhung der Zuschussprogramme. Zumindest einen Hoffnungsschimmer gibt es.

Treppensteigen oder einfach nur duschen – für Menschen, die zum Beispiel nur noch schlecht sehen können oder in einem Rollstuhl sitzen, stellen solche Tätigkeiten eine große Hürde dar. Barrierefreie Wohnungen können Abhilfe schaffen. Doch davon gibt es gerade mit Blick auf die Zukunft in Deutschland viel zu wenige, warnen nun Verbände und Gewerkschaften. Sie fordern massive Investitionen – ansonsten drohten dramatische Konsequenzen.

In der Bauwirtschaft herrscht derzeit Flaute. Laut einer aktuellen Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung werden die Ausgaben für Bauleistungen im Jahr 2024 zum ersten Mal seit 2009 wieder zurückgehen. Statt der von der Bundesregierung anvisierten 400.000 neuen Wohnungen dürften in diesem Jahr nur etwa 265.000 entstehen. Für ein Segment ist das ein besonderes Problem.