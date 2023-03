Wirtschafts-Skandal

Ex-Wirecard-Chef Braun vor Gericht: "Ich halte das durch"

Plus Der frühere Chef des Online-Zahlungsdienstabwicklers Wirecard verteidigt sich stundenlang und legt Kontoauszüge vor. Richter Markus Födisch grätscht immer wieder dazwischen.

Von Stefan Stahl

Markus Braun atmet tief durch. Frage um Frage von Richter Markus Födisch muss er beantworten. Stunde um Stunde vergeht. Der Angeklagte bemüht sich während seiner Ausführungen stets, Blickkontakt zu dem für ihn und sein weiteres Schicksal so wichtigen Mann zu halten. Doch Blickkontakt heißt für den einstigen Wirecard-Chef: Er muss Kopf und Oberkörper permanent in einer schrägen Position ausrichten. Sein Anwalt Alfred Dierlamm meint besorgt: "Herr Braun bräuchte mal eine Pause." Der Dauer-den-Kopf-nach-links-oben-Verdreher sagt denn: "Immer den Kopf so zu halten, ist anstrengend. Ich bräuchte ein längeres Mikro."

