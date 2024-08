Die Verbraucher sollen es richten

Die Kunden in den Geschäften kaufen nicht und die Händler erwarten auch keine schnelle Wende. So lässt sich die Botschaft zusammenfassen, die Wirtschaftsforscher aus ihren Daten zur Konjunktur ablesen. „Eine deutliche Belebung der Geschäfte im Einzelhandel in der zweiten Jahreshälfte wird unwahrscheinlicher“, sagte etwa Patrick Höppner vom Münchner Ifo-Institut anlässlich der Vorstellung der jüngsten Umfrageergebnisse zum Geschäftsklima im Einzelhandel.

Im Konsumbarometer des Handelsverbands Deutschland (HDE) heißt es: „Im August zeigt sich bei der Verbraucherstimmung in Deutschland nach dem Stillstand im Juli keine Rückkehr der Erholung.“ Als positive Nachricht gilt schon, dass der Pessimismus bei den Verbrauchern nicht weiter zunimmt. Dies ist umso misslicher, da nicht nur viele Wirtschaftsexperten, sondern auch die Bundesregierung fest auf den Konsum als Stütze der lahmenden Wirtschaft gesetzt haben.

Der private Konsum steht immerhin für gut die Hälfte des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland. Wenn die Leute ihr Geld beherzter ausgeben, kann das Wirtschaftswachstum um mehrere Zehntel steigen. Vor der politischen Sommerpause in Berlin klangen die Einschätzungen aus dem Wirtschaftsministerium in Berlin diesbezüglich für das zweite Halbjahr noch optimistisch. Die Nachfrage dürfte sich angesichts der robusten Beschäftigungsentwicklung, moderater Verbraucherpreissteigerungen und steigender Realeinkommen zunehmend beleben, schreiben die Beamten von Robert Habeck in ihrer Einschätzung.

Die Inflation lag im Juli noch bei 2,3 Prozent

Doch die Verbraucherinnen und Verbraucher verhalten sich bisher nicht so wie gedacht. Dabei haben sie inzwischen wieder mehr Geld zur Verfügung. Kraftvolle Tarifabschlüsse samt teils hohen Einmalzahlungen haben die Kaufkraft der Verbraucher zuletzt stabilisiert, analysiert etwa die Forschungsabteilung der Deutschen Bank in ihrem Deutschland-Monitor. Die Tariflöhne stiegen im zweiten Quartal um vier Prozent nach einem Anstieg um 5,6 Prozent im ersten Quartal. Auch die Renten sind zum 1. Juli um 4,6 Prozent gestiegen.

Weil sich gleichzeitig die Inflation deutlich abgeschwächt hat, im Juli lag sie noch bei 2,3 Prozent, sollte die Mehrzahl der Menschen eigentlich wieder mehr Geld übrig haben. Robin Winkler, Chefvolkswirt der Deutschen Bank für Deutschland, erklärt die unerwartete Zurückhaltung in einer aktuellen Untersuchung mit einer anhaltenden Skepsis der Verbraucher, ob die Verbesserung ihrer Lage wirklich dauerhaft ist. Mit anderen Worten: Die Menschen trauen dem Braten noch nicht.

Winkler vermutet, ein Teil dieser Skepsis könnte daher rühren, dass die meist schon im vergangenen Jahr gezahlten Inflationsausgleichsprämien Einmalzahlungen waren, die meisten Lohnerhöhungen aber erst später gegriffen haben. Rolf Bürkl, Konsumexperte des Nürnberg Institut für Marktentscheidungen, sieht hinter der noch im Juli verzeichneten Aufhellung im GfK Konsumklima zudem starke kurzzeitige Effekte durch die Fußball-Europameisterschaft. „So schnell wie diese Hochstimmung entstanden ist, kann sie auch wieder verschwinden. Sollte Letzteres der Fall sein, wird der Weg aus dem Konsumtief lang und mühsam“, sagt er. Gerade für größere Anschaffungen bräuchten die Haushalte vor allem Planungssicherheit.

Gewerkschaften verteidigen Tarifforderungen

Die gebe es aber nicht, wenn Arbeitgeber, gerade in der Metall- und Elektroindustrie, angesichts der aktuellen Flaute über Standortverlagerungen ins Ausland redeten, sagt Silke Klos-Pöllinger, schwäbische DGB-Regionalgeschäftsführerin. Bei der jüngsten Sommerpressekonferenz betonten die Vertreter der anwesenden Mitgliedsgewerkschaften die Bedeutung der jüngsten Tariferhöhungen für die Gesamtwirtschaft.

Der Augsburger IG-Metall-Bevollmächtigte Roberto Armellini verteidigt die Forderung seiner Gewerkschaft von sieben Prozent mehr Lohn für die im September beginnenden Tarifverhandlungen als „moderat“: „Mit Ausnahme der Automobilindustrie ist unsere Branche derzeit besser aufgestellt als die Gesamtwirtschaft. Die Gewinne sind da und die Arbeitgeber sollten sich die Frage stellen: Was ist uns der Tarifvertrag wert?“ Es werde im Ringen um Fachkräfte künftig zu einem Verdrängungswettbewerb kommen. „Bestimmte Branchen und Betriebe wird es in diesem Land nicht mehr geben, weil die Arbeitskräfte nicht mehr da sind“, warnt Armellini.

Laura Schimmel, Geschäftsführerin der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) in Schwaben, spricht gar von einem „Superstreikjahr“ in Schwaben, mit bereits elf Streiks in diesem Jahr. Trotz guter Abschlüsse im vergangenen Jahr habe man den Kaufkraftverlust durch die Inflation bislang nicht aufgeholt. „Alle Abschlüsse unter der Inflationsrate bedeuten Entgeltverluste“, sagt sie und verteidigt die „selbstbewussten“ Forderungen in den verschiedenen Tarifrunden.

Alle Gewerkschaften berichten über deutlich steigende Mitgliederzahlen. Die IGBCE lockt Neumitglieder sogar mit einem zusätzlichen freien Tag für Gewerkschaftsmitglieder im jüngst verhandelten Chemie-Abschluss. Dagegen sinkt die Tariftreue der Unternehmen. Gerade einmal 47 Prozent der Beschäftigten in Bayern profitieren noch von einem Tarifvertrag. „Wenn Arbeitgeber Tarifflucht betreiben, schafft das weitere Unsicherheit, da entscheidende Fragen in Tarifverträgen geregelt sind“, betont NGG-Geschäftsführerin Schimmel.