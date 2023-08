Zufallsgewinne: Wie viel Geld bekommt der Staat von den Konzernen?

Die Bundesregierung wollte Milliarden abschöpfen, um damit die Strompreisbremse zu finanzieren. Es ist allerdings noch immer unklar, welche Summen tatsächlich fließen.

Als manche Stromkonzerne 2022 wegen der erheblich gestiegenen (Gas-)Preise extrem hohe "Zufallsgewinne" hatten, entschied die Bundesregierung, dass diese – aus der Krise heraus entstandenen – Erträge zum Teil abgeschöpft werden sollen, um damit die Strompreisbremse gegenzufinanzieren. Die Diskussion firmierte damals unter dem Schlagwort der "Übergewinnsteuer". Die kam nicht, die Bundesregierung nutzte zwei ähnliche, alternative Instrumente. Erwartet wurden, so hieß es damals, mehrere Milliarden Euro. Allerdings gibt es nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums noch keine Angaben, wie viel Geld der Staat darüber erlöst hat.

Wie eine Ministeriumssprecherin auf Anfrage mitteilte, seien Aussagen zu den tatsächlichen Einnahmen erst im Laufe des Monats möglich. Der erste Abrechnungszeitraum für die Abschöpfung endete mit dem März, die anstehenden Zahlungen müssten bis Mitte, Ende August erfolgen.

RWE prüft gerade, wie viel sie zahlen müssen

Die Bundesregierung hatte – das ist das erste Instrument – die Abschöpfung der Zufallsgewinne so designt, dass die deutschen Stromerzeuger zwar weiterhin Gewinne erzielen können. Erreichen diese aber eine Höhe, mit der laut Ministerium "niemand gerechnet hat", greift der Staat teilweise zu und verteilt an Haushalte und Unternehmen um. Die Maßnahme griff ab Dezember 2022 und endete mit dem Juni, wie die Ministeriumssprecherin weiter mitteilte.

Zum Hintergrund: Der Strompreis in Deutschland hängt am Gaspreis. An der Leipziger Strombörse gilt das sogenannte „Merit-Order Prinzip“. Es geht dabei um die Einsatzreihenfolge der anbietenden Energieerzeuger. Kraftwerke, die billig Strom produzieren können, werden zuerst herangezogen, um die Nachfrage zu decken, dann Windkraftanlagen oder die bereits abgeschriebenen noch übrigen Atomkraftwerke.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Am Ende, wenn aber viele Unternehmen viel Strom brauchen und entsprechend nachbestellen, richtet sich der Preis – um die Spitzen abzudecken – nach dem zuletzt geschalteten und somit teuersten Kraftwerk, um die Nachfrage zu decken. Das waren damals die Gaskraftwerke. So trieb der Gas- den Strompreis mit in die Höhe. Und entsprechend machten etwa Atomstrom-Erzeuger satte Gewinne. Allerdings ist auch von den Unternehmen noch keine Hausmarke zu bekommen, wie viel sie berappen müssen. Ein RWE-Sprecher teilte auf Anfrage mit, man ermittle derzeit noch, wie hoch der abzuführende Betrag sei.

Lesen Sie dazu auch

Wie viel über den "EU-Energiekrisenbeitrag" reinkommt, steht auch noch nicht fest

Bei der Strom- und der Gaspreisbremse, die Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) verlängern will, wird der Preis für einen Großteil des Verbrauchs der Privathaushalte gedeckelt. Die Obergrenze der Preisbremse liegt für Strom bei 40 Cent je Kilowattstunde und für Gas bei 12 Cent je Kilowattstunde. Die Preisbremsen wirken für das gesamte Jahr 2023. Eine Verlängerung bis April 2024 ist laut Gesetz möglich.

Das zweite Instrument, mit dem die Bundesregierung an Geld kommen will, ist der im Dezember 2022 eingeführte sogenannte "EU-Energiekrisenbeitrag". Er wird von Erdöl-, Erdgas- und Kohle-Unternehmen erhoben, die den Angaben zufolge mindestens 75 Prozent ihres Umsatzes "durch Förderung, Bergbau, Raffination oder die Herstellung von Koksofenprodukten" erzielen. Und er gilt für 2022 und 2023. Wie viel Geld hier für den Fiskus zusammenkommt, steht nach Angaben einer Sprecherin des Bundesfinanzministeriums aber auch noch nicht fest. Die Erklärungsfrist für 2022 ende erst im Juli 2024, heißt es auf Anfrage. (mit dpa)