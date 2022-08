Wie es im Fall Wirecard weitergeht

Plus Der größte Wirtschaftsskandal der letzten Jahre beschäftigt nach wie vor die Ermittler. Wo steckt Jan Marsalek? Kommt es zum Prozess gegen den Es-Wirecard-Chef Markus Braun?

Wenn Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) diese Woche den Aufbau eines Bundesfinanzkriminalamtes angekündigt hat, denkt man automatisch an den Fall Wirecard. Ob eine solche Behörde helfen würde, dergleichen zu verhindern? Gut wäre das, denn die XXL-Aufarbeitung ist längst nicht abgeschlossen. Hier ein Überblick über die wichtigsten Fragen und Antworten zum größten Wirtschaftsskandal der vergangenen Jahre: