Wirtschaftsskandal

vor 17 Min.

"Wir fühlten uns als Team": So war die Macht bei Wirecard verteilt

Plus Kronzeuge Oliver Bellenhaus gibt Einblicke in das Innere der Skandal-Firma Wirecard und setzt seinem früheren Chef Markus Braun immer mehr zu.

Von Stefan Stahl

Der Richter Markus Födisch ist ein geschickter Interviewer. Er hat für sich die Langsamkeit entdeckt. Mit einer Seelenruhe nähert sich der Jurist Zentimeter um Zentimeter dem Kern des Wirecard-Skandals. Sein Motto lautet: „An Zeit mangelt es nicht.“ Im Münchner Prozess gibt er dem Kronzeugen Oliver Bellenhaus auch am Donnerstag alle Zeit der Welt, Einblicke in das Innenleben des einstigen Online-Zahlungsdienst-Abwicklers zu geben. So entstehen interessante Dialoge.

