Wirecard-Kronzeuge: "Dann haben wir versucht, was zu basteln"

Plus Oliver Bellenhaus packt aus, mit welchen Methoden der Online-Zahlungsabwickler Umsätze erfunden hat. Damit versucht er Ex-Konzernchef Markus Braun zu belasten.

Ein Kronzeuge ist lästig für Angeklagte. In der Hoffnung, mit einer glimpflichen Strafe davonzukommen, belastet er andere und kann während eines Gerichtsverfahrens zum Dauerhorror für weitere Beschuldigte werden.