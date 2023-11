Regionale Gastronomie

vor 57 Min.

Sollte die Mehrwertsteuer für die Gastronomie wieder rauf?

Plus Die Wirte sagen: Nein. Forscher sagen: Ja. Und die Ampel-Regierung hat sich noch nicht entschieden. Die Argumente kann man wenden wie ein schönes Rumpsteak in der Pfanne von Kühners Landhaus.

Von Stefan Küpper

Wer Kühners Landhaus in Kissing betritt, weiß gleich, was Sache ist. Direkt neben der Eingangstür des Restaurants steht ein mannshoher Kühlschrank, in dem mehrere Rinderrücken hängen. Auf dessen Tür steht geschrieben: "Aus unserem trocken-gereiften Fleisch schneiden wir die besten Steaks der Welt. Und das gibt's nicht nur in New York, sondern auch bei uns im Wittelsbacher Land."

Wer dann weitergeht, trifft bald auf Inhaber Andreas Kühner. Und auch bei dem gelernten Koch und studierten Betriebswirt weiß man sofort, wie man dran ist. Er hat seine Meinung quasi gut gewürzt, wenn es darum geht, ob der noch bis Jahresende ermäßigte Mehrwertsteuersatz für Restaurants wieder angehoben werden soll. Kühner, der das Gasthaus 2010 von seinen Eltern übernommen hat, sagt: "Jede Gastronomie, die Sitzplätze anbietet, kann diese Ermäßigung brauchen. Da geht es um 12 Prozent Differenz, so viel Marge haben die meisten Gastronomen überhaupt nicht." Und er fügt hinzu: "Was mich am meisten stört, ist die Ungleichbehandlung von verschiedenen Gastronomie- und Speisekonzepten – von den Lieferdiensten bis hin zum Lebensmitteleinzelhandel, die Speisen anbieten dürfen, die mit nur sieben Prozent besteuert sind. Wir laufen Gefahr, dass die steuerliche Gleichbehandlung, wie es sie im Moment bis Ende Dezember gibt, dann endet. Uns wird dann quasi eine 12-prozentige Strafe auferlegt, dafür, dass wir Sitzplätze anbieten."

