Wohngebäude, Schulen, Pflege: Allgäuer Geiger-Gruppe will Baukosten massiv senken

Serielles Bauen

Die Allgäuer Geiger-Gruppe will das Bauen günstiger machen

Bisher werden Wohngebäude, aber auch Schulen und Kindergärten meist neu geplant. Das ist teuer, meint die Geiger-Gruppe und stellt ein serielles Gebäude vor, das bis zu 40 Prozent Kosten spart
Von Michael Kerler
    Das Unternehmen Geiger hat ein Gebäude entwickelt, mit dem sich die Baukosten spürbar senken lassen sollen.
    Das Unternehmen Geiger hat ein Gebäude entwickelt, mit dem sich die Baukosten spürbar senken lassen sollen. Foto: Geiger Gruppe

    Die Wohnungsnot verschärft sich. In Westdeutschland fehlen rund 1,2 Millionen Wohnungen, wenn man den Leerstand herausrechnet, der wohl nicht mehr bezogen werden wird. Diese Zahl nennt das Pestel-Institut in einer neuen Studie, die es für die derzeit in München stattfindende Immobilienmesse Expo Real erstellt hat. Der Neubau in Deutschland will bisher aber nicht recht in Schwung kommen. Hohe Zinsen und Baupreise lähmen den Markt. Das Bauunternehmen Geiger aus Kempten hat jetzt auf der Expo Real ein Konzept vorgestellt, um das Bauen deutlich günstiger zu machen. Und zwar für Wohngebäude, aber auch öffentliche Bauten wie Schulen, Kindergärten und Pflegeeinrichtungen.

