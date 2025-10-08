Die Allgäuer Geiger-Gruppe will das Bauen günstiger machen

Die Wohnungsnot verschärft sich. In Westdeutschland fehlen rund 1,2 Millionen Wohnungen, wenn man den Leerstand herausrechnet, der wohl nicht mehr bezogen werden wird. Diese Zahl nennt das Pestel-Institut in einer neuen Studie, die es für die derzeit in München stattfindende Immobilienmesse Expo Real erstellt hat. Der Neubau in Deutschland will bisher aber nicht recht in Schwung kommen. Hohe Zinsen und Baupreise lähmen den Markt. Das Bauunternehmen Geiger aus Kempten hat jetzt auf der Expo Real ein Konzept vorgestellt, um das Bauen deutlich günstiger zu machen. Und zwar für Wohngebäude, aber auch öffentliche Bauten wie Schulen, Kindergärten und Pflegeeinrichtungen.

