Lohn reicht nicht zum Leben: Mehr Menschen beziehen Bürgergeld, um Gehalt aufzustocken

In Deutschland brauchen nach zehn Jahren sinkender Zahlen erstmals wieder mehr Menschen Bürgergeld ergänzend zu ihrem Einkommen, um über die Runden zu kommen. Derzeit gibt es nach Zahlen der Bundesagentur für Arbeit 826.000 sogenannte Aufstocker, darunter viele Mini- und Teilzeitjobber. Seit Einführung des gesetzlichen Mindestlohns 2015 war diese Zahl von gut 1,2 Millionen auf 800.000 kontinuierlich gesunken. Nun also die Trendwende. Diese ist auch politisch brisant, weil die Union die Bürgergeld-Kosten senken will und davon möglicherweise zehntausende Menschen betroffen sind, die das Geld dringend fürs Leben brauchen.

Union will Kosten für Bürgergeld senken und Begriff abschaffen

CDU und CSU wollen erreichen, dass weniger Menschen im „Bürgergeldbezug“ sind. Der Name soll ganz entfallen, stattdessen wieder von einer Grundsicherung die Rede sein. Der Koalitionspartner SPD warnt vor diesem Hintergrund vor pauschalen Annahmen und mahnt Augenmaß an. „Es wird oft so getan, als ob diese Menschen alle faul sind und nicht arbeiten wollen“, sagte der amtierende Vorsitzende des Arbeits- und Sozialausschusses im Bundestag, Bernd Rützel, unserer Redaktion. Das sei aber nicht der Fall.

„Wenn man sich mit dem ganzen Spektrum beschäftigt, dann gibt es vielfältige Unterschiede“, sagte der Sozialdemokrat. Natürlich gebe es Menschen, die keine Lust auf Arbeit hätten. Deren Zahl sei aber mit 16.000 bei insgesamt rund 5,5 Millionen Bürgergeld-Empfängern relativ gering. Außerdem haben die Jobcenter gegen sogenannte Totalverweigerer „schon gute Möglichkeiten in der Hand, das geht hin bis zur vollen Sanktionierung auf Null“, sagte Rützel.

Kann ein höherer Mindestlohn Aufstockern entscheidend helfen?

Die Zahl der Aufstocker geht vor allem wegen des Anstiegs der Lebenshaltungskosten in die Höhe. Der Lohn hält dieser Entwicklung oft nicht Stand, der Staat muss Geld zuschießen. Die Linke im Bundestag warf Kanzler Friedrich Merz in diesem Zusammenhang ein „seltsames Menschenbild“ vor. Der CDU-Vorsitzende tritt für Kürzungen beim Bürgergeld ein, Linken-Fraktionschef Sören Pellmann kommentierte das ironisch mit den Worten: „Glaubt Merz im Ernst, dass das Problem Bürgergeldbeziehende seien, die unter der permanenten Durchleuchtung durch die Ämter glücklich vor sich hinleben?“

Der SPD-Sozialexperte Rützel verwies darauf, dass eine Erhöhung des Mindestlohns die Lage der Aufstocker verbessern kann. „15 Euro ist weiterhin das Ziel, das wir erreichen müssen“, sagte er mit Blick auf eine Kernforderung seiner Partei. Die jüngst von der Mindestlohnkommission beschlossene Erhöhung auf zunächst 13,90 und dann 14,60 Euro sei für ihn tragbar, „das ist zumindest annähernd im 15-Euro-Bereich“. Wichtig sei, dass der Zielwert von 60 Prozent des Medianlohns der Vollzeitbeschäftigten erreicht werde. Der Medianlohn ist ein Mittelwert der Gehälter in Deutschland. 60 Prozent davon gelten als Schwelle für den Schutz vor Armut.

Flüchtlinge aus der Ukraine sollen kein Bürgergeld mehr bekommen

Um die Kosten zu senken, soll Flüchtlingen aus der Ukraine künftig kein Bürgergeld mehr zustehen. Das Bundesarbeitsministerium will nach Informationen unserer Redaktion noch in diesem Sommer einen Gesetzentwurf ins Kabinett einbringen, demzufolge alle neu ankommenden Geflüchteten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten. Die Kosten gehen damit vom Bund auf die Länder über, werden also nur auf eine andere staatliche Ebene verschoben. Die Länder wehren sich gegen diese Mehrbelastung in Milliardenhöhe. Wie der Konflikt beigelegt werden soll, ist offen. Höhere Kosten entstehen den Kommunen auch, weil Flüchtlinge nicht mehr von Jobcentern betreut würden.