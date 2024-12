Zalando übernimmt Konkurrent About You: Experte spricht von "Schnäppchen"

Wenn es nach den Geschäftszahlen geht, bekommt der Versandhändler Zalando von der anhaltenden Wirtschaftskrise in Deutschland nicht allzu viel mit: Der Onlinegigant verbucht 2024 bislang eine satte Umsatzsteigerung, die Jahresprognose konnte erneut angehoben werden und die Kasse wurde immer voller.

Im Sommer profitierte der Versandriese zudem laut übereinstimmenden Medienberichten von Sparmaßnahmen, auch sportliche Großereignisse wie Olympia 2024 und die Fußball-EM hätten dem 2008 gegründeten Unternehmen mit Sitz in Berlin in die Karten gespielt.

Zalando vor Übernahme von Hamburger Konkurrent About You

Wo die Gewinne steigen, ist viel Geld für neue Investitionen vorhanden: Am Mittwoch (11. Dezember) wurde mitgeteilt, dass Zalando vor der Übernahme des Konkurrenten About You steht. Demnach soll in Kürze ein öffentliches Übernahmeangebot für bis zu 100 Prozent des Aktienkapitals des Hamburger Modehändlers werden.

Auch über die finanziellen Rahmenbedingungen wurden Details bekannt: Für die Übernahme bietet Zalando offenbar 6,50 Euro pro Aktie, insgesamt soll sich das Volumen auf etwa 1,1 Milliarden Euro belaufen. Innerhalb weniger Stunden stieg das Wertpapier von About You um etwa 2,53 Euro auf 6,47 Euro (Stand: Mittwoch, 13.20 Uhr).

Zalando und About You unter Druck – neue Konkurrenz aus China

Nach Angaben von Agence-France Press (AFP) hat Deutschlands drittbeliebtester Onlineshop (nach Amazon und Otto) die Mehrheit an About You bereits sicher: Die Hauptaktionäre – der Versandhändler Otto, die Familie Otto, die Investmentfirma Heartland sowie die Firmengründer und Chefs – hätten sich dazu bereit erklärt, ihren Anteil von zusammen 73 Prozent an Zalando zu veräußern.

Das Handelsblatt berichtet derweil von einem gestiegenen Druck auf die beiden Versandhändler, neben dem US-Konzern Amazon kommt die Konkurrenz nun auch aus China (z. B. Temu). Beim Börsengang 2021 war About You noch knapp vier Milliarden Euro wert, mittlerweile ist der Unternehmenswert rapide geschrumpft. Das hat nun offenbar Zalando auf den Plan gerufen.

Zalando-Übernahme: „Größerer Anteil des europäischen Online-Marktes“

Vor dem Hintergrund der Kursentwicklung von About You bezeichnet der Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets den Kaufpreis gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) sogar als „Schnäppchen“.

In einer Pressemitteilung erklärt Zalando über den Deal: „Ich freue mich sehr, dass wir nun gemeinsam einen größeren Anteil des europäischen Online-Marktes für Mode und Lifestyle abdecken können“, so der Mitgründer und Vize-Geschäftsführer Robert Gentz.

Ein größerer Stellenabbau soll mit dem Übernahmegeschäft von About You nicht einhergehen. Der offiziellen Mitteilung nach bleiben auch die Geschäftsführer Sebastian Betz, Tarek Müller und Hannes Wiese an Bord.