Trump: Zölle und «Strafe» für Russland-Energiepartner Indien

US-Präsident Donald Trump will Indien auch wegen Handelsbeziehungen mit Russland mindestens 25 Prozent Zölle und eine «Strafe» aufbrummen. Indien habe einen Großteil seiner Militärausrüstung von Russland gekauft und sei zusammen mit China der größte Abnehmer russischer Energie, teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit. Das geschehe zu einer Zeit, in der die ganze Welt wolle, dass Russland das Töten in der Ukraine beende. Zudem habe Indien viel zu hohe Zölle.

Trump will nicht nur die 25 Prozent Zölle erheben - so wie die US-Regierung es von vielen anderen Ländern ebenfalls ab 1. August verlangt. Indien werde zusätzlich eine «Strafe» bekommen. Am Dienstag begann laut Trump eine 10-Tage-Frist für deutlich höhere Zölle für Russlands Handelspartner. Damit erhöht er in den Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine den Druck auf Russland.