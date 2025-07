15 Prozent auf alles – das bedeutet der Zolldeal mit Trump für die deutsche Wirtschaft

Es ist kein Abkommen unter Gleichen, das US-Präsident Donald Trump mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen geschlossen hat. Als Trump in Schottland vor den Kameras seine Ausbeute präsentiert, sitzt die CDU-Politikerin wie versteinert daneben. „Es ist großartig, dass wir heute einen Deal gemacht haben, anstatt Spielchen zu spielen“, resümiert der Präsident. Während er vier Kernerfolge aufzählen kann, ist es auf Seiten der Europäer nur einer.

Was haben die Europäer erreicht?

Wenn europäische Unternehmen Waren in die USA liefern, werden sie künftig bis auf wenige Ausnahmen einen Zollsatz von 15 Prozent zahlen. Simples Beispiel: Eine Waschmaschine aus Deutschland, die in Amerika für 1000 Dollar verkauft wird, verteuert sich dann auf 1150 Dollar. Den Aufschlag müssen entweder die US-Verbraucher zahlen oder der deutsche Hersteller verzichtet auf Gewinn. In der Praxis könnte es dazu kommen, dass beide Seiten einen Teil der Last schultern, das heißt, die Unternehmen würden den Zoll nicht vollständig an die Kunden durchreichen. So wenig es sich danach anhört, sind diese 15 Prozent der entscheidende Erfolg von der Leyens. Denn Trump hatte mit 30 Prozent an Vergeltungszöllen gedroht, die auf bereits bestehende Zölle hinzugekommen wären. Die Waschmaschine wäre in diesem Fall noch viel teurer geworden und weniger Amerikaner hätten sich eine leisten können. Das Abkommen „bringt Stabilität, es bringt Vorhersehbarkeit“, sagte von der Leyen.

Was haben die Amerikaner erreicht?

Während europäische Unternehmen 15 Prozent Exportzoll schlucken müssen, sieht es für ihre amerikanischen Wettbewerber besser aus. Die EU wird alle bestehenden Zölle auf US-Importe auf Null senken. Sie öffnet ihre Märkte. Waren „Made in USA“ werden also künftig günstiger. Doch damit nicht genug. Die EU hat sich verpflichtet, in den nächsten Jahren amerikanisches Öl und Gas im Wert von 750 Milliarden Dollar zu kaufen. Außerdem sollen europäische Unternehmen 600 Milliarden Dollar in den Vereinigten Staaten investieren. Hinzu kommen nicht näher bezifferte Milliardenbeträge für US-Kriegsgerät, das die Streitkräfte der EU-Staaten aufrüsten wird. „Ich denke, das ist der größte Deal, der jemals gemacht wurde“, meinte Trump. Aus seiner Sicht haben die enormen Beträge den Haken, dass die EU-Kommission sie nicht verbindlich zusagen kann. Denn über den Einkauf von Rohstoffen und Investitionen entscheiden nicht Politiker, sondern die Unternehmen.

Icon Vergrößern Die Europäer haben im Handelsdeal zugesagt, deutlich mehr Öl und Gas aus den USA zu importieren. Foto: Jacob Ford, Odessa American/dpa Icon Schließen Schließen Die Europäer haben im Handelsdeal zugesagt, deutlich mehr Öl und Gas aus den USA zu importieren. Foto: Jacob Ford, Odessa American/dpa

Was heißt die Einigung für die deutsche Wirtschaft?

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) unterstrich in seiner Bewertung den Wert des Handelsabkommens für die deutsche Autoindustrie, Deutschlands wichtigste Industriebranche. Mit der Einigung halbiert sich quasi der bestehende US-Zollsatz von 27,5 auf 15 Prozent. „Gerade hier ist die schnelle Zollsenkung von größter Bedeutung“, sagte Merz. Trumps Handelspolitik zielt darauf ab, Industrie zurück in die USA zu holen. Geht diese Strategie auf, werden hierzulande weniger Waschmaschinen, Autos, Heizkessel oder Medikamente produziert, was schlecht für die Arbeitsplätze ist. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) klang düster und sprach von einem unzureichenden Kompromiss und fatalem Signal.

Bricht jetzt das Wirtschaftswachstum ein?

Überwiegend rechnen Ökonomen damit, dass der Deal die deutsche Konjunktur bremst, aber nicht zurück in den Abschwung drückt. „Weniger schlimm ist noch nicht gut“, meinen die Volkswirte der Commerzbank. Sie rechnen damit, dass die Ausfuhren über den großen Teich um ein Viertel sinken werden. Denn im Durchschnitt sind 15 Prozent Zoll zehn Zähler mehr als noch im vergangenen Jahr. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft erwartet, dass die Wirtschaftsleitung in diesem Jahr um 0,15 Prozent weniger zulegt. Für das laufende Jahr liegen die Prognosen für das Wachstum zwischen 0 und einem halben Prozent. Im nächsten Jahr dürfte sich die Wirkung der enormen Kreditprogramme für Bundeswehr und Infrastruktur bemerkbar machen. Das Wachstum wird sich dadurch laut der Schätzungen auf 1 bis 1,5 Prozent beschleunigen.

Welche Ausnahmen gibt es?

Die Hersteller von Stahl und Aluminium werden nicht geschont und müssen weiter 50 Prozent Zoll begleichen. Auch die Hersteller von Arzneimitteln trifft es. Sie werden künftig mehrheitlich 15 Prozent zahlen, anstatt wie bisher 0 Prozent. Das Abkommen sieht zwar einige Ausnahmen für Medikamente vor, aber die sind noch nicht spezifiziert. Keine Zölle sollen im gegenseitigen Handel auf Flugzeuge, kritische Rohstoffe und bestimmte Chemikalien erhoben werden.