Münchner Outdoor-Messe abgesagt - Interesse zu gering

Die Münchner Berg- und Freizeitsportmesse Outdoor fällt in diesem Jahr wegen zu geringen Interesses aus. Der Industrieverband European Outdoor Group (EOG) und die Messe München haben die für den Mai geplante Outdoor abgesagt, wie die beiden Co-Veranstalter mitteilten. Ziel war eigentlich, die Zahl der Aussteller und Besucher um 20 Prozent zu erhöhen. Der derzeitige Anmeldestand deutet demnach darauf hin, dass dieses Ziel nicht erreicht würde.

Die Outdoor war ehedem in Friedrichshafen beheimatet, 2019 hatte sich die EOG zum Ärger der Friedrichshafener Gastgeber für den Umzug nach München entschieden, in der Hoffnung auf Synergieeffekte mit der Sportartikelmesse Ispo, die seit jeher im Winter stattfindet. Stattdessen gingen die Besucherzahlen in München jedoch stark zurück.

Schwerpunkt der erheblich größeren Ispo ist der Wintersport, doch überschneiden sich beide Messen thematisch. Zudem kämpft auch die Ispo mit gesunkenen Besucherzahlen: Kamen 2019 vor der Corona-Pandemie noch 80.000 Menschen, waren es 2024 laut Münchner Messe noch 55.000.