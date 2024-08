Güterzug überfährt Werbetafel auf Gleisen

Unbekannte haben am Bahnhof Burghaun (Landkreis Fulda) eine Werbetafel aus Holz auf die Gleise gelegt und so einen Güterzug ausgebremst. Der Zug, der mit etwa 100 Kilometern pro Stunde unterwegs war, erfasste das Schild in der Nacht trotz Schnellbremsung, wie die Bundespolizei mitteilte. Dabei wurde niemand verletzt. Bei mehr als 20 nachfolgenden Zügen kam es wegen des Vorfalls zu Verspätungen. Ob Schäden an der Lok entstanden, war zunächst unklar. Die Polizei bat um Zeugenhinweise.

