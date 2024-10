Auto und Regionalzug stoßen in Frankfurt zusammen

Auf einem Schienenübergang kurz vor dem Bahnhof Unterliederbach in Frankfurt sind ein Auto und eine Regionalbahn zusammengestoßen. Verletzt wurde dabei niemand, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer des betroffenen Autos sei nach dem Unfall am Mittag aber vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Unfallursache ist den Angaben zufolge noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Für die Passagiere des Zugs wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

