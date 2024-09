Oberleitung beschädigt und abgerissen: Reparaturen dauern an

Wegen Reparaturen an der Oberleitung kommt es auf der Bahnstrecke zwischen Nürtingen (Kreis Esslingen) und Metzingen (Kreis Reutlingen) zu Verspätungen und Teilausfällen. Wie die Deutsche Bahn auf X (ehemals Twitter) schrieb, sollen die Arbeiten noch den ganzen Montag andauern. Die Strecke war zwischenzeitlich für mehrere Stunden voll gesperrt, soll aber wieder befahrbar sein, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte.

Ein Stromabnehmer sorgt für Chaos

Grund für die Reparaturen sind der Bundespolizei zufolge kilometerlange Beschädigungen an der Oberleitung. Verantwortlich hierfür soll ein beschädigter Stromabnehmer an einer Regionalbahn gewesen sein. Wie es hierzu kam, war zunächst unklar. In Kontakt mit der Oberleitung sorgte der Stromabnehmer am Samstagnachmittag für etliche Beschädigungen auf der Strecke. Teilweise sei die Oberleitung auch abgerissen.

Die betroffene Regionalbahn und der dahinter fahrende Regionalzug mussten laut Bundespolizei eine Vollbremsung einlegen. Von über 160 Fahrgästen des Regionalzuges sei keiner verletzt worden. Die Regionalbahn habe noch bis zum nächsten Bahnhof weiterfahren können, daher sei unklar, wie viele Menschen in der Bahn saßen.

Einige Details unklar

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen übernommen. Derzeit warten die Ermittler unter anderem auf einen Werkstattbericht zu dem defekten Stromabnehmer, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Bislang seien einige Befragungen von Passagieren und Bahn-Mitarbeitenden durchgeführt worden.