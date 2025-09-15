Wackelt das Verbrenner-Aus ab 2035?

Die Internationale Automobilausstellung in München ist zu Ende, doch der politische Streit bleibt: Welche Zukunftsaussichten haben Fahrzeuge mit Verbrennermotoren, mit denen die kriselnde europäische Autoindustrie Geld verdient? Nach einem Treffen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag sind die Autobosse nicht zufrieden. Doch das letzte Wort ist nicht gesprochen. Das jedenfalls verspricht Manfred Weber. Der Chef der stärksten Fraktion im Europäischen Parlament, der EVP, hat sich am Rande der IAA in München erneut für eine Aufhebung des europaweiten Verbots der Neuzulassung von Verbrenner-Autos ab dem Jahr 2035 ausgesprochen. „Das Verbrenner-Verbot ist nicht zielführend“, sagte Weber, der zugleich Vize-Vorsitzender der CSU ist. Die europäische Politik müsse jetzt die Rahmenbedingungen für die Autohersteller noch einmal neu justieren und dazu gehöre die so genannte Technologie-Offenheit. Sprich: Die Politik soll nicht vorschreiben, mit welchem Antrieb Autos erlaubt sind. Weber: „Auch über 2035 hinaus muss der Hybrid noch möglich sein.“

Bleibt es beim Aus für neue Verbrenner-Autos ab 2035

Der CSU-Politiker bekannte sich ausdrücklich zum Ziel der Klimaneutralität, warb aber für einen „pragmatischen und flexiblen Weg“. Weber, dessen EVP schon immer gegen das Verbrenner-Verbot war, will die Änderungen auch mithilfe der sozialdemokratischen Fraktion im Europaparlament durchsetzen. Dafür sei er zu Verhandlungen bereit. In einem Interview mit der Welt am Sonntag wurde der Politiker noch deutlicher: „Ich verspreche den Europäern das Aus vom Verbrenner-Aus“. Im Herbst solle dazu ein Vorschlag vorgelegt werden.

Das dürfte den meisten deutschen Autoherstellern Hoffnung machen. Deren Verband VDA kritisierte nach dem Treffen mit von der Leyen die EU-Kommission. Diese benenne zwar die großen Herausforderungen, aber handle zu unentschlossen und zu wenig strategisch, so VDA-Präsidentin Hildegard Müller.

Von der Leyen schrieb nach dem Treffen mit den Spitzvertretern der Autobranche auf der Plattform X, man habe die Sorgen der Industrie gehört. Angesichts des technologischen Wandels im Mobilitätsbereich und der geopolitischen Umwälzungen könne es kein „Business as usual“ geben. „Wir werden Dekarbonisierung und Technologieneutralität miteinander verbinden“, schrieb sie. Die EU habe den Unternehmen Flexibilität gewährt. Den Herstellern war im Mai zusätzliche Zeit beim Erreichen von EU-Klimavorgaben für das Jahr 2025 eingeräumt worden. Bereits im März hatte die EU-Kommission zudem angekündigt, das Verbrenner-Aus früher als geplant zumindest zu überprüfen. Der VDA begrüßte diesen Beschluss. Die Überprüfung könne eine Grundlage für die notwendigen Entscheidungen sein, sagte Müller.

Verbrenner-Aus bis 2035: Hersteller fordern Klarheit bis Dezember

Müller führte hohe Energiepreise, einen schleppenden Ausbau der Ladeinfrastruktur in Europa und Unsicherheiten bei Anreizen als Gründe für eine gehemmte Nachfrage an und warnte: „Eine starre CO 2 -Regulierung gefährdet die Wettbewerbsfähigkeit und damit die Transformation der gesamten Industrie.“ Das hätten die Unternehmen bei dem Treffen mit der EU-Kommission noch einmal deutlich gemacht, jetzt müsse die EU liefern: „Im nächsten strategischen Dialog im Dezember muss Klarheit geschaffen werden“, forderte Müller.

Die weltweit größten Autobauer haben gemeinsam betrachtet im ersten Halbjahr einen Gewinneinbruch verzeichnet. Wie aus einer Studie der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY hervorgeht, halbierte sich der operative Gewinn (Ebit) der 19 größten Autobauer nahezu (minus 49,2 Prozent). Von Januar bis Juni lag er demnach bei 42,8 Milliarden Euro, nach 84,3 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz stagnierte in Summe. (mit dpa)