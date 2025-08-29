Knippst die Wirtschaftsministerin den Solarboom aus?

Alle warten auf Katherina Reiche. Seit die Wirtschaftsministerin, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, einen Bericht zum Stand der Energiewende in Auftrag gegeben hat, herrscht in Teilen der Branche Alarmstimmung. Eigentlich war von den Regierungsparteien vereinbart worden, dass der sogenannte Monitoringbericht der Energiewende noch vor der Sommerpause veröffentlicht werden soll. Denn die Kosten der Energiewende müssen schnell runter. Doch das Dokument liegt immer noch nicht vor und Nachfragen im Ministerium, wann damit zu rechnen sei, bleiben unbeantwortet.

Dafür wächst die Nervosität in der Solarwirtschaft. Peter Knuth, Vorsitzender des Bundesverbands des Solarhandwerks warnt vor neuer Verunsicherung bei den Verbrauchern: „Unsere Betriebe spüren bereits seit Mitte 2023 einen deutlichen Rückgang der Nachfrage. Wir haben in neue Mitarbeiter, Gebäude und Fahrzeuge investiert, weil wir davon ausgehen konnten, dass die Nachfrage auf hohem Niveau bleibt.“ Reiche hatte sich jüngst in einem Interview mit unserer Redaktion dafür ausgesprochen, die Einspeisevergütung für neue Aufdachanlagen zu streichen. Zudem sollten sich Anlagenbetreiber künftig stärker an den Kosten des Netzausbaus beteiligen.

Deutschland hinkt bei digitalen Stromzählern hinterher

Knuth, dessen Verband vor allem Handwerksbetriebe vertritt, die auf Privathäusern oder kleineren Firmengebäuden Anlagen installieren, kritisiert fehlenden Ehrgeiz an Schlüsselstellen der Energiewende: „Ja, man kann die Förderung für Solaranlagen abschaffen. Aber nur, wenn man gleichzeitig Bedingungen schafft, um das Geschäftsmodell für die Anlagenbetreiber weiterhin attraktiv zu erhalten.“ Solaranlagen könnten das Netz entlasten. Dafür müsste die Regierung aber das Nutzen von Elektroautos als mobile Stromspeicher ermöglichen, Mieterstrommodelle vereinfachen und regionale Energiegemeinschaften ermöglichen. Viele dieser technisch möglichen Lösungen scheiterten aber an der unzureichenden Verbreitung von Smart Metern, also digitalen Stromzählern, ohne die ein flexibles Energiesystem nicht möglich ist.

Die Sorgen vor einem Ausbremsen der Energiewende wachsen in der gesamten Erneuerbaren-Branche. Viele hatten schon bei der Ernennung Reiches, die nach ihrem Ausscheiden aus dem Bundestag 2015 und bis kurz vor ihrer Ernennung zur Ministerin unter anderem für die E.ON-Tochter Westenergie tätig war, mehr oder weniger offen Vorbehalte gegen sie geäußert. Ihre Entscheidungen werden aus dieser Ecke daher besonders kritisch verfolgt. Aber ihr Vorgehen bei der Beauftragung des Monitorings stößt auch in der SPD auf Misstrauen.

Sorge vor einem Abwürgen der Energiewende

Die norddeutsche Abgeordnete und energiepolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Nina Scheer, hat Reiche bereits Ende Juli in einem Brief vor einem Bruch des Koalitionsvertrags gewarnt. In dem Schreiben äußert sie die Befürchtung, Reiche könnte den Auftrag deutlich weiter gefasst haben als vereinbart und die Autoren des Gutachtens durch eine Vorauswahl auszuwertender Quellen bereits in eine Richtung gelenkt haben, die einen geringeren Zubau erneuerbarer Energien nahelegt. Nahrung für diese Erzählung liefert ein durchgestochenes Dokument, das von der Deutschen Umwelthilfe veröffentlicht wurde und die Auftragsbeschreibung des Ministeriums wiedergeben soll.

„Die Leistungsbeschreibung für den Monitoringbericht wurde bis heute weder veröffentlicht noch auf Nachfrage zur Verfügung gestellt. Sollten die Ergebnisse der Beauftragung mit den Absprachen im Koalitionsvertrag nicht vereinbar sein, können sie für uns als Koalitionspartner auch nicht maßgebend sein“, sagte Scheer unserer Redaktion.

Die Prognosen über den Stromverbrauch gehen deutlich auseinander

Dreh- und Angelpunkt der weiteren Entwicklung der Energiewende ist der prognostizierte Stromverbrauch. Denn am Ziel, 80 Prozent des Bruttostromverbrauchs bis 2030 aus erneuerbaren Energien zu decken, will die Bundesregierung festhalten. Schätzt man die Stromnachfrage geringer, sinken auch der Ausbaubedarf und die Investitionen in die Netze. Für so eine Annahme spricht nach Ansicht vieler Energieökonomen zumindest kurzfristig der verzögerte Hochlauf der Elektromobilität und die hinter den Erwartungen bleibende Verbreitung von Wärmepumpen. Eine schnellere Elektrifizierung könnte dagegen helfen, die Netzentgelte, die bislang nur auf den Verbrauch anfallen, stabil zu halten. Wird mehr verbraucht, verteilen sich die Kosten auf mehrere Schultern.

Aus dem Ministerium heißt es auf Anfrage bisher nur: „Unter Berücksichtigung der Klimaschutzziele ist eine konsequente Ausrichtung aller Bereiche auf Kosteneffizienz und Versorgungssicherheit die Leitschnur des Monitorings und der darauf aufbauenden Handlungsoptionen.“ Man wolle die Ergebnisse abwarten und dann prüfen, „inwieweit Änderungsbedarf am derzeitigen Rechtsrahmen besteht.“