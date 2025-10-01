Dem europäischen Kampfjet der Zukunft droht das Aus

Es sollte ein Vorzeigeprojekt für die europäische Rüstungszusammenarbeit sein. Der Beweis, dass im so sensiblen Bereich der Verteidigung Synergien geschaffen und gemeinsame Projekte gestemmt werden können. Kurz nach der Wahl von Emmanuel Macron zum französischen Präsidenten 2017 gaben er und Bundeskanzlerin Angela Merkel den Startschuss für das Luftkampfsystem der Zukunft, kurz FCAS (Future Combat Air System), mit geschätzten Gesamtkosten von mehr als 100 Milliarden Euro. Ab 2040 soll es laut Plan die Rafale-Kampfjets in Frankreich und die Eurofighter in Deutschland ablösen. Auch Spanien kam mit ins Boot. Es war als Machtdemonstration gedacht: Ein souveränes Europa vermag seine Verteidigungsfähigkeit gemeinschaftlich zu organisieren.

Gut acht Jahre später droht der Kooperation allerdings das Aus. In der Öffentlichkeit ausgetragene Streitigkeiten der beteiligten Konzerne, vor allem Dassault Aviation und Airbus Defence and Space, nähren Zweifel an der Zukunftsfähigkeit des ambitionierten Projekts. Sie betreffen vor allem die Aufgabenverteilung, obwohl diese vertraglich festgelegt wurde.

FCAS ist ein ambitioniertes Projekt: Es kombiniert Kampfjet, Drohnen und IT

Das FCAS bestehe aus drei Hauptbereichen, nämlich einem Kampfflugzeug der sechsten Generation, einer Drohnen-Armee und einem Softwaresystem, erklärt Léo Péria-Peigné, Experte für die Verteidigungsindustrie am französischen Institut für internationale Beziehungen Ifri. Anders als Deutschland und Spanien brauche Frankreich als Atommacht einen Kampfjet, der auf einen Flugzeugträger gestellt werden und Nuklearwaffen transportieren kann.

Dassault pocht auf einen höheren Anteil am Projekt

Noch schwieriger gestalte sich die Zusammenarbeit der Konzerne. Die Haltung von Dassault Aviation irritierte zuletzt in Deutschland und Spanien. Der französische Rüstungskonzern fordert eine Führungsrolle ein. Dassault pocht auf einen Anteil von 60 bis 80 Prozent am Gesamtprojekt. Dessen Chef Éric Trappier kritisiert die dreigeteilte und daher „unklare“ Projektsteuerung. Er sei nicht gegen die Zusammenarbeit mit den Deutschen, bestehe aber auf der Anerkennung einer Hauptrolle bei der Flugzeugentwicklung für sein Unternehmen: „Sonst können wir manche technische Entscheidungen nicht durchsetzen.“ Dassault Aviation, das seit mehr als 70 Jahren Kampfflugzeuge baue, könne dies „von A bis Z“ machen – auch in Eigenregie.

Tatsächlich wird das Projekt aber von drei Ländern zu gleichen Teilen finanziert. Die Partner wollen es nicht bei der reinen Zulieferung belassen.

Verteidigungsminister Pistorius: Bis Jahresende muss eine Entscheidung fallen

Bei einem Besuch bei Spaniens Ministerpräsidenten Pedro Sanchez im September klagte Friedrich Merz (CDU), die Situation sei unbefriedigend: „Es kann nicht so weitergehend wie gegenwärtig.“ Der Kanzler hat Macron zur Feier am Tag der Deutschen Einheit am Freitag nach Saarbrücken eingeladen. Doch ein Durchbruch wird dort nicht erwartet. Auch Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) räumte Rückschritte bei dem Vorhaben ein und hat angekündigt, dies mit seinen beiden Amtskollegen bei einem Treffen in Berlin im Oktober zu besprechen. Bis Jahresende müsse eine grundsätzliche Entscheidung her.

2026 soll eigentlich mit der Entwicklung eines Prototypen die zweite Phase des FCAS-Projekts beginnen. Längst besteht die Sorge, dass das Zieldatum 2040 nicht eingehalten werden kann. Vor allem für Paris erscheint dies laut Insidern als nicht hinnehmbar, da es die Kampfflugzeuge auch für seine nukleare Abschreckung nutzen will. Angesichts der veränderten Sicherheitslage durch die Bedrohung durch Russland und Zweifel an der Zuverlässigkeit der USA wäre das Signal, das vom Scheitern des Prestigeprojekts ausgehen würde, fatal.