Media Markt und Saturn werden eins: Was ändert sich für die Kunden?

Media Markt und Saturn rücken ab sofort näher zusammen. Die beiden Elektronik-Fachmärkte ändern ihre Strategie und arbeiten an einem gemeinsamen Auftritt. Was ändert sich jetzt für die Kundschaft?

Media Markt und Saturn gehören schon lange zum gleichen Mutterkonzern. Doch bis vor Kurzem haben die beiden Elektronik-Fachmärkte, die zum Ceconomy-Konzern gehören, ihre Geschäfte getrennt voneinander geführt. Damit ist jetzt Schluss. Wie das Dachunternehmen in einer Pressemitteilung bekanntgegeben hat, treten die beiden Marken ab sofort gemeinsam auf und bringen Vertrieb sowie Marketing auf eine Linie. Unangetastet bleiben die Namen, aber es soll ein übergreifendes Logo geben. Die angestrebte Mission: "Kundinnen und Kunden stehen im Mittelpunkt und erhalten durch das starke Teamwork beider Marken viele Vorteile." Dieser Artikel fasst zusammen, was sich für die Kunden ändert.

Welche Vorteile hat der Zusammenschluss von Media Markt und Saturn für Kunden?

Die beiden Märkte versprechen ab sofort attraktivere Angebote, schnelleren Service und kürzere Wege. Konkret bedeutet das, dass Kundinnen und Kunden nun online sowie vor Ort in einem der über 400 Märkte Zugriff auf Produkte, Services und Dienstleistungen beider Marken haben. Eine bessere Verfügbarkeit der Waren will der Dachkonzern durch eine Zusammenlegung der Lager von Media Markt und Saturn erreichen. Ist ein Wunschprodukt nur noch in einem der beiden Online-Shops verfügbar, sollen Kunden zudem per Link direkt zur Produktseite der jeweils anderen Marke gelangen und ihren Kauf dort abschließen können.

Spannend wird es für die Kundinnen und Kunden vor allem nach dem Kauf, denn Umtausch, Ersatzteile und Reparatur sind jetzt in den Märkten beider Marken möglich - unabhängig davon, wo zuvor eingekauft wurde. Zudem soll die Zusammenlegung zu kürzeren Wartezeiten für Dienstleistungen, wie den Aufbau und die Installation von Geräten beim Kunden bis hin zur Technikhilfe, führen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten

Wird es bei Media Markt und Saturn noch weitere Änderungen geben und ab wann?

Media Markt und Saturn stehen erst am Anfang ihrer gemeinsamen Reise. Einige Änderungen stehen demnach noch aus. Weitere Neuerungen sollen schrittweise folgen. Geplant ist laut Media Markt und Saturn ein gemeinsames Vorteilprogramm, bei dem markenübergreifend Punkte gesammelt und eingelöst werden können. Auch Einkaufsgutscheine sollen demnächst in beiden Elektronik-Fachmärkten einlösbar sein, egal bei welcher der beiden Marken sie gekauft wurden. Für Bestellungen, die online getätigt wurden, sollen dann auch weitere Abholorte zur Verfügung stehen, da sowohl der nächstgelegene Media Markt als auch Saturn ausgewählt werden kann. Die Pandemie machte den Elektro-Fachmärkten zuletzt schwer zu schaffen.

Ab wann genau Kundinnen und Kunden von diesen weiteren Neuerungen profitieren können, ist noch nicht klar. Media Markt und Saturn haben bisher keinen konkreten Zeitpunkt genannt.