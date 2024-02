Tausende Deutsche bekommen jetzt diesen neuen Zuschuss

Tausende junge Deutsche können einen einmaligen Zuschuss bekommen. Welcher das ist und wie sie sich dafür registrieren können, lesen Sie hier.

In Deutschland haben Tausende Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit einen einmaligen Zuschuss zu bekommen. Dieser wird 2024 zum zweiten Mal verteilt - die Rede ist vom KulturPass. Wie der Name schon sagt, dreht sich bei diesem Zuschuss alles rund um Kultur. Wer Anspruch darauf hat und was man mit dem KulturPass alles machen kann.

Zuschuss für Bürger: Was ist der KulturPass?

Der KulturPass entspringt einer gemeinsamen Initiative des Deutschen Bundestags mit der Staatsministerin für Kultur und Medien, Claudia Roth, und Bundesfinanzminister Christian Lindner.

2023 wurde der KulturPass ins Leben gerufen und dem Jahrgang 2005 zur Verfügung gestellt. 18-jährige erhielten dafür ein Budget von 200 Euro, das sie noch bis Ende 2024 einlösen können

Das Projekt soll zum einen junge Menschen für Kultur vor Ort begeistern und zum anderen die Kultur unterstützen.

Nun geht die Initiative in die zweite Runde und der Jahrgang 2006 kann das Budget ab dem 1. März 2024 freischalten. Aufgrund der schwierigen Haushaltslage des Bundes sei die Fortführung des Projekts eine "große Kraftanstrengung" gewesen. Daher musste das Budget für den neuen Jahrgang auf 100 Euro reduziert werden.

Mit dem Budget können Jugendliche Konzerte und Theateraufführungen besuchen, aber auch Kino- und Museumsbesuche sind möglich. Des Weiteren können davon Bücher, CDs oder Platten gekauft werden.

Welche Voraussetzungen müssen für den KulturPass erfüllt sein?

Den KulturPass können alle Jugendlichen nutzen, die

2024 18 Jahre alt werden (Jahrgang 2006)

2023 ihren 18. Geburtstag hatten (Jahrgang 2005)

und in Deutschland leben

Wer 2023 18 Jahre alt wurde, musste das Budget laut Website des KulturPasses bis 31.12.2023 freischalten und kann es noch bis Ende diesen Jahres einlösen.

Wichtig zu wissen: Registrieren können sich auch alle, die noch nicht volljährig sind. Ab dem 18. Geburtstag wird das Budget in der KulturPass-App dann freigeschaltet.

Wie kann man sich für den KulturPass registrieren?

Um den KulturPass zu nutzen, brauchen Jugendliche eines der drei folgenden Dokumente:

Personalausweis mit Online-Ausweis-Funktion (für deutsche Staatsangehörige)

eID Karte (für EU Bürgerinnen und Bürger)

Bürgerinnen und Bürger) Elektronischer Aufenthaltstitel (für Nicht-EU-Bürger mit Wohnsitz in Deutschland )

Mit dem Reisepass können sich Interessierte hingegen nicht registrieren. Die KulturPass-App führt Jugendliche direkt durch die einzelnen Schritte der Registrierung und Identifizierung.

