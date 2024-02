Zuschüsse zum Hausbau: Mit diesen Förderungen können Sie viel Geld sparen

Wer nicht erbt, muss einiges an Geld investieren, um sich den Hausbau leisten zu können. Diverse Zuschüsse bieten allerdings Erleichterung.

Zuschüsse beim Hausbau sind ein zentrales Element der Wohnpolitik, das den Erwerb von Wohneigentum für alle Menschen erleichtern soll. Sie fördern nicht nur den individuellen Traum vom eigenen Heim, sondern unterstützen je nach Förderprogramm auch energieeffizientes Bauen. Welche Zuschüsse und Förderprogramme es derzeit für den Hausbau gibt, erfahren Sie in diesem Artikel.

Wichtig: Zuschüsse und Förderprogramme für den Hausbau können sich stetig ändern. Wir versuchen, diesen Übersichts-Artikel für Sie aktuell zu halten und werden ihn regelmäßig aktualisieren.

Hinsichtlich der staatlichen Zuschüsse hat sich 2024 in Deutschland einiges getan.

Was gibt es für Zuschüsse vom Staat beim Hausbau?

In Deutschland gibt es einige Zuschüsse und Förderprogramme für den Hausbau und die meisten konzentrieren sich dabei auf die Unterstützung von Neubauvorhaben, energetische Effizienz und erneuerbare Energien. Hier die wichtigsten Zuschüsse und Förderungen in einem kurzen Überblick:

KfW-Förderprogramme für den Neubau

BAFA-Förderung für effiziente Gebäude

Baukindergeld (aktuell ausgelaufen, aber relevant für bestimmte Förderzeiträume)

Wohneigentumsförderung für Familien bei der KfW (neu seit Juni 2023)

Wohn-Riester oder auch Eigenheimrente der Deutschen Rentenversicherung

Regionale und kommunale Förderprogramme

Die Höhe der Förderungen durch Programme wie die der KfW kann beträchtlich sein und einen signifikanten finanziellen Beitrag zu Ihrem Bauvorhaben leisten. Beispielsweise können im Rahmen des KfW-Energieeffizient Bauen Programms Tilgungszuschüsse von bis zu 30.000 Euro für den Bau eines KfW-Effizienzhauses gewährt werden. Beachten Sie jedoch, dass die genaue Höhe der Förderung stark von den spezifischen Details des Zuschusses und den individuellen Gegebenheiten des Bauvorhabens abhängt. Faktoren wie der Effizienzstandard des Gebäudes, die Art der durchgeführten Maßnahmen und die Erfüllung bestimmter Voraussetzungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der Förderhöhe.

Zuschüsse für den Hausbau: Auf diese Punkte sollten Sie immer achten

Ungeachtet des Zuschusses, den Sie beantragen wollen, sollten Sie laut der Verbraucherzentrale auf folgende, allgemeine Punkte achten:

Fristgerechte Antragstellung: Die Anträge für Förderprogramme müssen oft vor Beginn der Baumaßnahmen oder des Kaufs eingereicht werden. Es ist wichtig, sich frühzeitig zu informieren und die Anträge rechtzeitig zu stellen.

Die Anträge für müssen oft vor Beginn der Baumaßnahmen oder des Kaufs eingereicht werden. Es ist wichtig, sich frühzeitig zu informieren und die Anträge rechtzeitig zu stellen. Einkommensgrenzen und persönliche Voraussetzungen: Viele Förderungen setzen bestimmte Einkommensgrenzen voraus oder richten sich an spezifische Zielgruppen (z.B. Familien mit Kindern, Erstbauherren). Überprüfen Sie, ob Sie die persönlichen und finanziellen Voraussetzungen erfüllen.

Viele setzen bestimmte Einkommensgrenzen voraus oder richten sich an spezifische Zielgruppen (z.B. Familien mit Kindern, Erstbauherren). Überprüfen Sie, ob Sie die persönlichen und finanziellen Voraussetzungen erfüllen. Einhaltung energetischer Standards: Insbesondere bei Förderungen für den energieeffizienten Hausbau müssen bestimmte energetische Standards eingehalten werden. Informieren Sie sich über die erforderlichen Kriterien wie den KfW-Effizienzhaus-Standard oder spezifische Anforderungen für den Einsatz erneuerbarer Energien.

Insbesondere bei für den energieeffizienten müssen bestimmte energetische Standards eingehalten werden. Informieren Sie sich über die erforderlichen Kriterien wie den KfW-Effizienzhaus-Standard oder spezifische Anforderungen für den Einsatz erneuerbarer Energien. Nachweis und Dokumentation: Halten Sie alle erforderlichen Unterlagen bereit und dokumentieren Sie den Baufortschritt sowie die Einhaltung der Förderkriterien sorgfältig. Dies kann Baupläne, Kostenvoranschläge, Einkommensnachweise und weitere Dokumente umfassen.

Halten Sie alle erforderlichen Unterlagen bereit und dokumentieren Sie den Baufortschritt sowie die Einhaltung der Förderkriterien sorgfältig. Dies kann Baupläne, Kostenvoranschläge, Einkommensnachweise und weitere Dokumente umfassen. Beratung und professionelle Unterstützung : Nutzen Sie Beratungsangebote, um die für Sie passenden Förderprogramme zu identifizieren und den Antragsprozess korrekt durchzuführen. Energieberater, Architekten oder die Förderbanken selbst können hier unterstützen.

Nutzen Sie Beratungsangebote, um die für Sie passenden zu identifizieren und den Antragsprozess korrekt durchzuführen. Energieberater, Architekten oder die Förderbanken selbst können hier unterstützen. Kombination von Fördermitteln : Prüfen Sie die Möglichkeit, verschiedene Förderprogramme miteinander zu kombinieren. Achten Sie dabei auf Ausschlusskriterien, da nicht alle Förderungen miteinander kombinierbar sind.

Prüfen Sie die Möglichkeit, verschiedene miteinander zu kombinieren. Achten Sie dabei auf Ausschlusskriterien, da nicht alle miteinander kombinierbar sind. Antragsverfahren und Zuständigkeiten: Informieren Sie sich über das spezifische Antragsverfahren für jede Förderung . Während einige Anträge direkt bei der KfW oder dem BAFA gestellt werden müssen, laufen andere Förderungen möglicherweise über Ihre Hausbank oder die zuständige Landesbehörde.

Informieren Sie sich über das spezifische Antragsverfahren für jede . Während einige Anträge direkt bei der oder dem gestellt werden müssen, laufen andere möglicherweise über Ihre Hausbank oder die zuständige Landesbehörde. Versteuerung und Rückzahlungsbedingungen: Machen Sie sich mit den steuerlichen Aspekten und eventuellen Rückzahlungsbedingungen der Förderungen vertraut. Insbesondere bei Zuschüssen , die als steuerpflichtiges Einkommen gelten können, oder bei Darlehen mit spezifischen Rückzahlungsmodalitäten.

