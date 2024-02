Zuschuss für altersgerechten Umbau: So bekommen Sie bis zu 6250 Euro

Wer sein Haus oder seine Wohnung altersgerecht umbauen möchte, der kann den Investitionszuschuss 455-B beantragen. Damit kann es eine Förderung von bis zu 6250 Euro geben.

Zu Hause alt werden - das ist für viele Menschen die Idealvorstellung. Mit dem Alter kommen aber oftmals auch Krankheiten oder körperliche Beschwerden, die ein Leben in den eigenen vier Wänden zur Herausforderung machen. Zumindest, wenn an der baulichen Situation nichts geändert wird. Das allerdings kann teuer werden. Damit Seniorinnen und Senioren so lange wie möglich daheim leben können, gibt es einen Zuschuss für einen altersgerechten Umbau, und zwar bis zu 6250 Euro.

KfW-Investitionszuschuss 455-B: Was ist das?

Seit Juli 2023 haben Privatpersonen die Möglichkeit, den Investitionszuschuss 455-B - ein Förderprogramm der KfW - zu beantragen, und zwar unabhängig von ihrem Alter und ob ein Pflegegrad vorliegt, wie der Verbund Pflegehilfe mitteilt.

Der Zuschuss soll als finanzielle Unterstützung für bauliche Maßnahmen verwendet werden können, damit ein barrierereduziertes Wohnen und ein altersgerechter Umbau möglich wird.

Dafür hat das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen der KfW insgesamt 75 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. So können bis zu 6250 Euro Förderung beantragt werden.

Übrigens: Es gibt noch diverse weitere Zuschüsse zum Hausbau. Speziell für Familien gibt es sogar noch einen extra Zuschuss zum Bauen. Und auch beim Schulbedarf gibt es finanzielle Unterstützung.

Welche Maßnahmen werden gefördert?

Die KfW unterteilt die Förderung laut dem Verbund Pflegehilfe in sieben Teile:

Förderbereich 1

Im Förderbereich 1 werden Wege, die zum Gebäude führen, gefördert. So können Zugänge, die zum Wohnhaus, der Garage oder auch zum Müllraum führen, mit der Förderung verbreitert oder barrierefrei umgebaut werden. Dabei müssen bestimmte Breiten und Abstände eingehalten werden. Weiterhin können auch dazugehörige Nebenarbeiten gefördert werden wie die Anlage von Hochbeeten und die Pflasterarbeiten bei Erstellung von Wegen. Diese müssen stufenlos, geh- und schwellensicher sowie rutschhemmend sein.

Förderbereich 2

Im Förderbereich 2 werden der Eingangsbereich und der Wohnungszugang gefördert. So können zum Beispiel Türen verbreitert oder Technik eingebaut werden, damit diese sich leichter öffnen lassen. Auch Nebenarbeiten wie der Einbau von Türspionen, eine Gegensprechanlage mit Bildfunktion, automatische Türantriebe oder gute Eingangsbereich-Beleuchtung sind förderfähig.

Förderbereich 3

Im Förderbereich 3 werden Treppen und deren Überwindung gefördert. Dazu können Halterungen oder Geländer gehören, aber auch Treppen- und Hublifte sowie Aufzugsanlagen. Förderfähige Nebenarbeiten können zum Beispiel auffällige Stufenmarkierungen und Stufenausleuchtungen sein.

Förderbereich 4

Im Förderbereich 4 werden Änderungen der Raumaufteilung und Schwellen gefördert, um sich zum Beispiel mit einem Rollstuhl oder Rollator unbehindert bewegen zu können. Als förderfähige Nebenarbeiten gelten hier neben Maler- und Abbrucharbeiten beispielsweise rutschfeste oder rutschhemmende Bodenbeläge sowie Farbkonzepte bei Menschen mit Demenzerkrankungen.

Förderbereich 5

Im Förderbereich 5 wird der Badumbau gefördert. So können rutschige Böden, gefährliche Einstiege oder unpassende Höhen bei Waschbecken und Toiletten beseitigt werden. Auch der Umbau von einer Badewanne in eine Dusche ist denkbar sowie Badewannensysteme oder mobile Liftsysteme in der Badewanne. Unter die förderfähigen Nebenarbeiten können zum Beispiel Umbaumaßnahmen an Wänden, rutschfeste Fliesen, Stütz- und Haltegriffe sowie bedienbare WC-Spülungen gezählt werden.

Förderbereich 6

Im Förderbreich 6 wird die Orientierung, Kommunikation und Unterstützung im Alltag gefördert. So wird zum Beispiel der Einbau oder die Erweiterung von baugebundenen altersgerechten Assistenzsystemen oder Smart-Home-Anwendungen unterstützt. Dazu zählen etwa Bedienungssysteme für Türen, Jalousien und Fenstern, sowie für Türkommunikation, Lichtsteuerung und Heiz- und Klimatechnik oder auch Techniken zur Messung und Regelung für Heizungen und Lüftungen. Weiterhin werden Unterstützungs-, Kommunikations- und Notrufsysteme gefördert.

Förderbereich 7

Im Förderbereich 7 wird die Umgestaltung oder Schaffung von Gemeinschaftsräumen in bestehenden Wohngebäuden ab drei Wohneinheiten gefördert, damit ältere Menschen Austausch und Begegnungen mit anderen haben können. Des Weiteren gelten als förderfähige Nebenarbeiten zum Beispiel erforderliche Abbrucharbeiten für den Umbau, Malerarbeiten und die Verlegung und Erstellung von Steckdosen.

KfW-Investitionszuschuss 455-B: Wie hoch ist der Zuschuss?

Der Investitionszuschuss 455-B soll dazu dienen, dass durch bauliche Veränderungen an Wohngebäuden Barrieren reduziert werden können. Dafür vergibt die KfW bis 6250 Euro Förderung.

Wie hoch der Zuschuss dann tatsächlich ausfällt, hängt immer von den förderfähigen Kosten ab, wie der Verbund Pflegehilfe mitteilt. So beträgt der Zuschusssatz bei Einzelmaßnahmen zehn Prozent der förderfähigen Kosten pro Antrag. Bei Einzelmaßnahmen sind pro Wohneinheit Kosten von maximal 25.000 Euro förderfähig.

Beim sogenannten "Standard Altersgerechtes Haus" liegt der Zuschusssatz 12,5 Prozent der förderfähigen Kosten pro Antrag. Dabei sind Kosten bis maximal 50.000 Euro pro Wohneinheit förderfähig. Damit überhaupt ein Antrag gestellt werden kann, müssen mindestens 2.000 Euro für förderfähige Maßnahmen ausgegeben werden.

Übrigens: Ein "Standard Altersgerechtes Haus" ist laut dem Verbund Pflegehilfe eine Immobilie, die über einen altersgerechten Zugang, altersgerechte Wohn- und Schlafräume sowie über eine altersgerechte Küche und Bad verfügt und den Anforderungen der Förderbereiche entspreche. Beim Umbau sind Besitzer verpflichtet, einen Sachverständigen zu beauftragen.

Maßnahme Maximale förderfähigen Kosten Höhe des Zuschusses Maximaler Zuschuss Einzelmaßnahme zur Barrierereduzierung 25.000 Euro 10 Prozent der förderfähigen Kosten 2.500 Euro Standard Altersgerechtes Haus 50.000 Euro 12,5 Prozent der förderfähigen Kosten 6.250 Euro





Wie kann ich den KfW-Investitionszuschuss 455-B beantragen?

Folgende Privatpersonen können den KfW-Zuschuss beantragen:

Eigentümer eines Ein- oder Zweifamilienhauses mit maximal einer Wohnung oder zwei Wohneinheiten

eine Wohnungseigentümergemeinschaft aus Privatpersonen

Mieter

Ersterwerber einer sanierten Wohnung oder eines sanierten Ein- oder Zweifamilienhauses

Wer einen Zuschuss beantragen möchte, sollte folgendermaßen vorgehen:

Maßnahmen genau planen: Wohnberatungsstellen können bei der Planung helfen. Zuschuss beantragen: Der Zuschuss muss vor Abschluss von Liefer- und Leistungsverträgen im KfW-Zuschussportal beantragt werden. Im Portal kann die entsprechende Maßnahme ausgewählt werden. Dabei darf nur ein Antrag gestellt werden, unabhängig davon, ob ein Vorhaben mehrere Maßnahmen beinhaltet. Wer eine Zusage erhält, kann sofort mit dem Vorhaben und der Identifikation starten. Die Zusage wird in der Regel gleich am Tag der Antragstellung erteilt. Nachweis der Identität: Nach der Antragsbestätigung der KfW , müssen sich Antragsteller über das KfW-Zuschussportal identifizieren. Erhalt des Zuschusses : Nachdem die Identität nachgewiesen und das Vorhaben wie geplant umgesetzt wurde, können im Zuschussportal die Gesamtkosten erfasst und die entsprechenden Rechnungen hochladen.

Wichtig zu wissen: Die Rechnungen müssen in deutscher Sprache und bargeldlos beglichen sein. Die Rechnung muss die förderfähigen Maßnahmen, die dazugehörige Arbeitsleistung, die Adresse der Immobilie, die Steuernummer oder Umsatzsteuer-ID der Firma, die das Vorhaben umgesetzt hat und die finale Rechnungssumme enthalten. Wer die Nachweise per Post versendet, sollte darauf achten, die Unterlagen in Kopie beizulegen.

Bei "Standard Altersgerechtes Haus" wird ein Nachweis über die Einhaltung benötigt, das der Sachverständige erstellt. Dafür wird das Formular "Bestätigung nach Durchführung - Standard Altersgerechtes Haus".

Übrigens: Tausende Deutsche können jetzt einen Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen erhalten. Und für Sparer gibt es einen Extra-Zuschuss.