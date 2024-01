Zweiter Bahnstreik im Januar 2024? Nächster Streik soll länger und härter werden

GDL-Chef Claus Weselsky äußert sich zu einem möglichen neuen Streit. Der soll "länger und härter" werden. Was Bahngäste darüber wissen müssen.

Und täglich grüßt das Murmeltier: Kaum hatte die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) um ihren Vorsitzenden Claus Weselsky den dreitägigen Streik am Freitag, 12. Januar, beendet, drohte Weselsky bereits mit einem neuen Streik. Dieser solle "länger und härter" werden. Was ist von der GDL zu erwarten, wann ist mit dem Streik zu rechnen und wie kann er verhindert werden? Alle Informationen im Überblick.

Neuer Bahnstreik: Kommt er noch im Januar 2024?

Dass der dreitägige Streik von Mittwoch bis Freitag in der zweiten Januarwoche nur der Anfang sein würde, das machte Weselsky schon in der Pressekonferenz am 12. Januar 2024 bei der Beendigung des Streiks klar. "Vom Prinzip her wird es länger und härter – das ist die Botschaft", sagte der Gewerkschaftsführer zu den Vertretern der Presse in Berlin.

Auch wann der nächste Streik drohen könnte, deutete Weselsky in der Pressekonferenz an. Da die Deutsche Bahn (DB) keine der von der Gewerkschaft geforderten Maßnahmen umgesetzt hätte, sehe er keinen Grund, lange auf einen neuen Streik zu warten. "Ich glaube nicht, dass ich mir viel Zeit lasse", sagte Weselsky. Ein neuer Streik im Januar 2024 scheint also eine realistische Möglichkeit zu sein.

Bahnstreik im Januar 2024: Was meint die GDL mit länger und härter?

Was genau Weselsky mit einem längeren und härteren Streik meinte, ließ der Gewerkschaftsführer unbeantwortet. Er deutet aber darauf hin, dass er einer Verlängerung der Streikdauer nicht abgeneigt ist. "Ob ich jetzt drei oder fünf Tage Streik mache, das hängt davon ab, was passiert", sagte Weselsky der Stuttgarter Zeitung in einem Interview.

Woran Weselsky allerdings immer noch festhält, ist das Ausschließen eines unbefristeten Streiks. Immerhin diese Tatsache könnte einige Fahrgäste der DB beruhigen. Nichtsdestotrotz hat Weselsky mit seinen Aussagen bei der Pressekonferenz und in der Stuttgarter Zeitung den Druck auf die DB erhöht. Was kann die jetzt tun, damit der Streik verhindert werden kann?

GDL-Streik: Wie kann die DB den nächsten Bahnstreik verhindern?

Zwischen der GDL und der DB herrscht seit Monaten ein harter Tarifstreit, der bereits zu einigen Streiks geführt hat, der letzte dauerte drei Tage und war der bislang härteste. Weselsky und die GDL fordern von der DB bessere Arbeitsbedingungen für Lokführer. Das beinhaltet die Forderung nach einer Verkürzung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Außerdem fordert die GDL einen Tarifvertrag für Fahrdienstleiter.

Von diesen Forderungen rückt die GDL nicht ab und fordert die DB auf, einen Schritt auf sie zuzumachen. Das habe sie bisher nicht getan, weshalb die Streiks ausgerufen wurden. Eine Schlichtung des Tarifstreits schließt Weselsky ebenfalls aus. Bei den Forderungen ginge es um "grundgesetzliche Angelegenheiten", solche ließen sich nicht schlichten.

Mit seinen klaren Forderungen hat Weselsky nun den Druck auf die DB erhöht. Will sie verhindern, dass es zu einem weiteren, potentiell längeren Streik kommt, wird sie der GDL entgegenkommen müssen. Konkrete Fristen, bis wann das geschehen muss, hat die GDL – zumindest öffentlich – nicht gegeben. Ein neuer, längerer Bahnstreik im Januar 2024 scheint aber nicht unwahrscheinlich.