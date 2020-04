vor 9 Min.

Äpfel einfrieren: So geht es richtig

So viele Äpfel, so wenig Zeit: Wer das Obst einfrieren will, sollte nicht einfach die ganze, rohe Frucht in die Gefriertruhe legen.

Wer eine Menge Äpfel zu Hause hat, kann sie oftmals nicht schnell genug verbrauchen. Einfrieren ist dann eine Möglichkeit - doch was ist dabei zu beachten?

Wer rohe Äpfel einfriert, wird beim Auftauen womöglich eine böse Überraschung erleben. Das Obst ist in rohem Zustand nämlich nicht wirklich zum Einfrieren geeignet. Durch das viele Wasser, das in Äpfeln enthalten ist, verlieren diese nämlich ihren Geschmack und sind nach dem Auftauen nicht mehr gut zu verwenden. Auch die Konsistenz geht dadurch kaputt, warnt Harald Seitz vom Verbraucherinformationsdienst aid.

Warum ist das Einfrieren von Äpfeln so schlecht?

Werden Äpfel eingefroren, so bilden sich Eiskristalle. Das führt dazu, dass der Apfel Wasser ansammelt und nach dem Auftauen nicht mehr schmeckt. Zudem geht die Zellstruktur kaputt - das wirkt sich auf die Konsistenz aus. Am besten ist es, fertige Apfelprodukte einzufrieren. Wer "pures" Obst einfrieren will, sollte die Äpfel in kleine Stücke schneiden und diese kurz blanchieren. So lassen sich die Obststücke nach dem Auftauen gut weiterverarbeiten. (dpa/tmn/sh)

