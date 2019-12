vor 22 Min.

Bierbauch loswerden: So werden Männern den runden Bauch los

Bierbauch loswerden - dieser runde Bauch beim Mann ist nicht attraktiv und kann auch gefährlich sein. Aber was sind die Ursachen dafür? Und was hilft?

Sie wollen Ihren Bierbauch loswerden? Das ist eine gute Enscheidung. Denn der Bierbauch ist mehr als nur ein ästhetisches Problem.

Tief im Inneren des Bauchraums kann sich Fett ansammeln und auch an und zwischen den Organen anlagern - eine Gefahr für die Gesundheit. Also sollte es für viele Männer heißen: Bierbauch loswerden. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Bierbauch loswerden: Ist das Bier wirklich schuld?

Nein. Zumindest nicht nur und nicht direkt. "Der Bierbauch kommt natürlich daher, dass man zu viele Kalorien zu sich nimmt und zu wenig verbrennt", sagt Prof. Andreas Fritsche, Lehrstuhl für Ernährungsmedizin und Prävention an der Universität Tübingen. Aber: Neben Fett ist Alkohol eines der Lebensmittel mit den meisten Kalorien - und trägt so durchaus dazu bei, dass man einen Bierbauch bekommt. Wer viel Bier trinkt, isst meist auch etwas dazu. Daher kommt wohl auch der Name, vermutet Prof. Richard Raedsch vom Berufsverband Deutscher Internisten: "Der typische Mensch mit einem Bierbauch trinkt gerne Bier, isst aber auch sehr gerne."

Haben vor allem Männer einen Bierbauch oder täuscht das?

Den typischen Bierbauch bekommen vor allem Männer. Sie sind meist Fettverteilungstyp Apfel, während sich das Fett bei Frauen eher birnenförmig verteilt - sich also vor allem an Oberschenkeln und Po anlagert.

Was ist drin im Bierbauch?

Der Bierbauch besteht vor allem aus Fett. Allerdings gibt es im Bierbauch verschiedene Arten von Fett: das subkutane, das sich direkt unter der Haut anlagert. Und das viszerale, das sich tief im Inneren des Bauchraums sammelt und auch zwischen und an den Organen anlagert. Dieses Fett ist für Betroffene gefährlich.

Warum ist das viszerale Fett beim Bierbauch so gefährlich?

Das viszerale Fett hat eine andere Zusammensetzung der Fettzellenstruktur als das subkutane, sagt Raedsch. Und es sendet bestimmte Hormone aus. "Die tragen zu einer Appetitsteigerung bei, man isst mehr und die Fettablagerung nimmt noch zu." Matthias Blüher, Adipositas- und Fettgewebeforscher am Sonderforschungsbereich Mechanismen der Adipositas der Universität Leipzig. ergänzt: "Das viszerale Bauchfett sendet Entzündungsstoffe aus, die die Blutgefäße schädigen, Fettstoffwechselstörungen begünstigen und zu Diabetes beitragen können."

Woran erkennt man viszerales Fett?

Ein erstes Indiz ist natürlich Übergewicht. Etwas aufschlussreicher ist die Waist-to-hip-ratio, also das Verhältnis zwischen Taillen- und Hüftumfang. Im besten Fall ist bei Frauen die Taille schmaler als die Hüfte, und bei Männern haben Hüfte und Taille etwa den gleichen Umfang. Ein weiteres Anzeichen: "Der typische Bierbauch mit viszeralem Fett wölbt sich prall wie ein Fußball und hängt wenig", sagt Blüher.

Bierbauch loswerden: Was hilft gegen das viszerale Fett?

Es hilft nur eine langfristige Lebensstiländerung, weniger und gesünder zu essen. Fritsche empfiehlt, auf eine mediterrane Ernährung mit Gemüse, Nüssen, Pflanzenölen umzusteigen. Wer seinen Lebensstil sinnvoll ändert, muss oft nur wenig Gewicht verlieren, um vor allem viszerales Fett schmelzen zu lassen. Hungern bringt nichts, denn dabei verliert der Körper vor allem Wasser und subkutanes Fett. Besonders Bewegung spielt aber eine wichtige Rolle, so Fritsche. Raedsch empfiehlt, sich dreimal pro Woche zu bewegen. (dpa)

Lesen Sie dazu auch: Genderforscherin: "Männlichkeit ist erklärungsbedürftig"

Themen folgen