vor 55 Min.

Der mit dem pH-Wert: Doodle zu Ehren von S.P.L. Sørensen Wissenschaft

Das Google Doodle heute ist zu Ehren von S.P.L. Sørensen. Kennen Sie nicht? Sørensen war der Mann, der uns den berühmten pH-Wert brachte.

S.P.L. Sørensen, dem zu Ehren Google heute ein verspieltes Doodle präsentiert, ist der wohl mit bekannteste Biochemiker Dänemarks. Ihm verdanken wir die Festlegung der pH-Wert-Skala.

Søren Peter Lauritz Sørensen, so sein voller Name, wurde 1868 geboren. Der Sohn eines Landwirts studierte Medizin und Chemie in Kopenhagen und wurde mit 31 Jahren promoviert. Von 1901 bis 1938 arbeitete der Forscher und Wissenschaftler in der chemischen Abteilung des Carlsberg-Labors, die er dann auch leitete - und machte sich dabei einen Namen als Experte in der Proteinchemie.

In diese Zeit fiel auch seine größte Leistung, für die ihn Google heute mit einem Doodle ehrt. 1909 legte S.P.L. Sørensen die pH-Wert-Skala fest. Der pH-Wert zeigt, wie sauer oder basisch eine wässrige Lösung ist. Das ist unter anderem wichtig um zu erkennen, wie viele Nährsalze ein Boden zur Verfügung stellt. Ist dieser Wert zu hoch oder zu niedrig, stehen Pflanzen zu wenig Nährstoffe zur Verfügung.

Auch im menschlichen Blut spielt der pH-Wert eine Rolle. Schwankt er zu sehr, kann es zu Störungen des Stoffwechsels und der Atmung kommen.

Das Doodle zu Ehren von S.P.L. Sørensen ist animiert

Das Doodle auf der Startseite von Google zu Ehren von S.P.L. Sørensen ist äußerst verspielt. Ein Klick auf den Schriftzug startet die Animation. Nach einer kleinen Explosion erscheint der Forscher im klassischen weißen Kittel und fragt den pH-Wert verschiedener Dinge ab, etwa einer Tomate, einer Batterie, und eines Baums. Mit Pfeilen kann man als Nutzer entscheiden, wie hoch der Wert sein dürfte. Ist alles richtig erraten, nickt der Professor zufrieden und grinst verschmitzt. Irrt man, schüttelt er tadelnd den Kopf.

Die Ehrung von S.P.L. Sørensen, der 1939 starb, spielt Google auf seiner Startseite in etlichen Ländern aus, darunter natürlich in Dänemark, aber auch in Deutschland, in den USA, und in Kanada. (AZ)

