vor 37 Min.

Deutsche fühlen sich zehn Jahre jünger als sie wirklich sind Wissenschaft

Einer Studie zu Folge fühlen sich die Deutschen jünger als sie tatsächlich sind: Als "alt" wird man erst mit über 70 Jahren angesehen.

Die Deutschen fühlen sich einer Studie zufolge im Durchschnitt zehn Jahre jünger als sie sind. Mehrheitlich werden erst über 70-Jährige als alt angesehen, wie das Deutsche Institut für Altersvorsorge (DIA) und das Meinungsforschungsinstitut Insa am Donnerstag in Berlin mitteilten.

Studie: Erst mit 70 Jahren ist man alt

Die aktuelle DIA-Studie 50plus ergab demnach, dass sich die Wahrnehmung des Alterns mit zunehmendem Lebensalter nach hinten verschiebt. So finden unter 40-Jährige, dass Menschen ab 60 Jahren zu den "Alten" zählen. Bei den über 40-Jährigen hingegen herrscht die Auffassung vor, dass Altsein erst nach dem 70. Lebensjahr beginnt.

Allerdings traten bei der Befragung von etwa 3000 Erwachsenen auch Unterschiede in den einzelnen Berufsgruppen zutage. Während Angestellte, Beamte und Selbstständige sowie Freiberufler als Beginn des Alters mehrheitlich das 70. Lebensjahr nannten, gaben ungelernte Arbeiter am häufigsten 60 Jahre an. Dagegen vertrat immerhin knapp jeder fünfte Freiberufler die Auffassung, das Altsein beginne erst jenseits der 80 Jahre. (afp)

