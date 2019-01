vor 37 Min.

Ende Januar gibt es wieder einen Blutmond Wissenschaft

In den Morgenstunden des 21. Januars ist wieder ein Blutmond zu sehen. Danach ereignet sich die nächste totale Mondfinsternis erst wieder im Mai 2022.

Bereits in den frühen Morgenstunden beginnt sich am Montag, 21. Januar, der Vollmond zu verdunkeln. "Es geht schon ab halb vier los", sagt Dr. Benjamin Mirwald, Leiter der Bayerischen Volkssternwarte in München. Doch erst um 4.34 Uhr tritt der Mond in den Kernschatten der Erde ein. "Das sieht so aus, als würde jemand einen Keks aufessen", beschreibt Mirwald das Himmels-Spektakel. Gegen 5 Uhr fängt der Mond dann an, rot zu scheinen, bis um 5.41 Uhr die totale Mondfinsternis erreicht ist.

Der letzte Blutmond ist noch gar nicht so lange her: Im Juli 2018 ereignete sich die längste Mondfinsternis des Jahrhunderts. "Dieses Mal läuft es umgekehrt ab", sagt der Sternwarten-Leiter. Denn während der Blutmond im vergangenen Sommer am Abend aufgegangen ist, wird er im Januar in der Morgendämmerung untergehen. Wer das Himmels-Phänomen mitverfolgen möchte, sollte sich einen Platz mit gutem Blick nach Westen suchen.

"Bis es die nächste totale Mondfinsternis in Mitteleuropa gibt, dauert es dann", sagt Mirwald. Erst im Mai 2022 zeigt sich wieder ein Blutmond. In diesem Sommer wird es aber eine "Light-Version" geben, eine Teilfinsternis am 16. Juli.

Mondfinsternis 2019: Wie muss man sich das vorstellen?

Eine Mondfinsternis entsteht bei Vollmond und nur dann, wenn Mond, Erde und Sonne in einer ganz bestimmten Konstellation stehen. Für eine Mondfinsternis muss der Mond in den Erdschatten (Kernschatten) treten. Die Erde steht dann zwischen Sonne und Mond. Je nachdem, wie groß der Schatten ist, den die Erde auf den Mond wirft, sehen wir eine partielle oder eine totale Mondfinsternis.

Blutmond, Mondfinsternis, roter Mond: Worin besteht der Unterschied?

Eine Mondfinsternis kann total oder partiell sein, je nachdem, ob der Mond vollständig in den Kernschatten der Erde eintritt oder nur teilweise. Wenn sich der Mond vollständig im Kernschatten der Erde befindet, wird das Licht der Sonne auf eine besondere Art gebrochen, insbesondere die langwelligen roten Anteile. Der Mond ist dann noch schwach sichtbar und steht als sogenannter Blutmond oder roter Mond am Himmel. (jes, sli)

