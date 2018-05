12.05.2018

Forscher finden Hepatitis-B-Stämme in Skeletten

Hepatitis verursacht Leberentzündungen und kann unbehandelt sogar zum Tod führen. Forscher der Uni Kiel haben sich nun mit dem Erbgut des Virus beschäftigt.

Immernoch erkranken Millionen von Menschen jährlich an der Leberentzündung Hepatitis - eines der am weitesten verbreiteten viralen Krankheitserrerger. Doch wie lange gibt es das Virus schon? Forscher der Universität Kiel haben nun herausgefunden, dass die Erreger von Hepatitis B schon vor 7000 Jahren in Europa zirkuliert haben. Das Erbgut solcher Viren fand sich in Zahnproben von Steinzeitskeletten aus Karsdorf in Sachsen-Anhalt, wie die Universität in einer Pressemitteilung berichtete.

Hepatitis: Forscher entschlüsseln Virus-Stamm aus Skeletten

Die Ergebnisse der Studie, bei der unter anderem auch Forscher des Max-Planck-Instituts für Menschheitsgeschichte in Jena mitarbeiteten, werden im Fachjournal eLIFE veröffentlicht werden.

Die Forscher untersuchten 53 Skelette aus der Jungsteinzeit und dem Mittelalter. Bei dreien fand das internationale Team Hepatitis-B-Stämme und konnte die Genome rekonstruieren, wie die Kieler Uni weiter berichtete. Die Genome der mittelalterlichen und der Viren aus der Steinzeit unterscheiden sich. Die Struktur des mittelalterlichen Virus sei den Stämmen heutiger Hepatitis-B-Erreger ähnlich. Das Virus habe sich in den letzten 500 Jahren erstaunlich wenig verändert.

Hepatitis sorgt für Millionen Erkrankungen

Im Jahr 2015 waren 257 Millionen Menschen an Hepatitis B und C erkrankt - die Erreger sind damit eines der am weitesten verbreiteten Viren weltweit. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat dem Virus sogar einen Tag gewidmet: Dieses Jahr findet der Welt-Hepatitis-Tag am 28. Juli statt. Die Krankheit wird durch Blut oder beim Sex übertragen. Aber auch verunreinigte Nadeln können eine Ursache sein - zum Beispiel bei Tätowierungen. Etwa 70 Prozent der Hepatitis-Kranken leben laut WHO in 28 Ländern, darunter China, Indien, Südafrika und Brasilien.

Die steinzeitlichen Erreger hingegen seien heute vermutlich ausgestorben, hieß es in der Mitteilung der Universität Kiel. Verwandte der extrahierten Viren kämen bei Schimpansen und Gorillas vor. Eine Verwandtschaft zu heutigen menschlichen Stämmen bestünde nicht. (dpa, AZ)

