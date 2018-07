Forschern gelingt Erfolg im Kampf gegen resistente Bakterien

„Netzwerk für multiresistente Erreger“ tagt in Ulm. Wie viele Tonnen Antibiotika pro Jahr in Deutschland verbraucht werden

Escherichia coli

Antibiotikaresistenz: E.coli-Bakterium breitet sich in Deutschland aus

Multiresistente Keime sind in Kliniken ein Problem. Forscher an der Uni Gießen haben nun herausgefunden: Ein bestimmter Escherichia coli-Stamm ist in Deutschland auf dem Vormarsch.