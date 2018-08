12:30 Uhr

Jetzt beginnen in Bayern die schönsten Sternschnuppen-Nächte Wissenschaft

In Bayern beginnen die schönsten Sternschnuppen-Nächte des Jahres. Denn die Perseiden flitzen wieder über den Himmel - und nicht nur sie.

Sternschnuppen und Sommer gehören zusammen. Im Juli und August ist nämlich Zeit für die Perseiden. Als reichster Meteor-Strom des Jahres bescheren sie in Spitzenzeiten bis zu hundert Sternschnuppen pro Stunde. Darunter flammen auch sehr helle Exemplare auf, sogenannte Boliden oder Feuerkugeln.

Ihren Namen haben diese Sternschnuppen, weil sie aus dem Sternbild Perseus zu kommen scheinen. Tatsächlich handelt es sich bei den Teilchen allerdings um Bruchstücke des Kometen 109P/Swift-Tuttle.

Einmal im Jahr kreuzt die Erde den Strom dieser winzig kleinen Kometen-Stückchen. Dann kommt es zu dem Phänomen, das wir als Sternschnuppen kennen: Die schnellen Teilchen aus dem All übertragen einen Teil ihrer Energie auf die Luftmoleküle der Erdatmosphäre, die erhitzt werden und Licht aussenden.

Sternschnuppen - kosmische Staubkörner in der Atmosphäre 1 / 6 Zurück Vorwärts Sternschnuppen entstehen, wenn kleine Objekte in die Erdatmosphäre eindringen und dort aufgrund der Reibung mit Luftmolekülen verglühen.

Die weit sichtbaren Leuchtstreifen stammen dabei jedoch nicht von den verglühenden Staubkörnchen, sondern von den Luftmolekülen: Denn die schnellen kosmischen Geschosse übertragen einen Teil ihrer Energie auf die Luftmoleküle, die daraufhin Licht aussenden.

Ursprung der Bruchstücke (Meteoroide) sind oft Kometen, die diese Teilchen entlang ihrer Bahn um die Sonne verstreuen. Die überwiegende Zahl der kosmischen Partikel ist recht klein, von Staubkörnchen- bis etwa Tennisballgröße.

Gerät die Erde auf ihrer Bahn um die Sonne in eine solche Trümmerwolke, entwickeln sich Sternschnuppen-Schauer. Den einzelnen Lichtstreif nennen Astronomen auch Meteor.

Die wohl auffallendsten Meteorströme der Gegenwart sind die Perseiden Mitte August und die Leoniden im November.

Ist ein Teilchen so groß, dass es nicht komplett verglüht, sondern auf die Erde fällt, heißt es Meteorit. (dpa)

Zusätzlich zu den Perseiden hinterlassen Ende Juli zwei weitere Meteor-Ströme am Nachthimmel ihre Spuren. So erreichen mit bis zu 25 Sternschnuppen pro Stunde die Südlichen Delta-Aquariden am 30. Juli hren Höhepunkt. Sie mischen sich mit einzelnen Sternschnuppen der sogenannten Piscis-Austriniden, einem Meteorstrom, der erst vor knapp 150 Jahren offiziell registriert wurde.

Viele Sternschnuppen-Nächte im Sommer 2018 - wenn das Wetter mitspielt

Wer auf die eine oder andere besonders schöne Sternschnuppen-Nacht 2018 spekuliert, wird in den kommenden Wochen also reich beschert - sofern das Wetter mitspielt.

Anfang wird allerdings das Mondlicht den Blick auf die Sternschnuppen etwas erschweren. Ausnahme ist der Abend des 27. Juli. Da kommt es über Deutschland nämlich zur längsten totalen Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts. Um 20.24 Uhr tritt der Mond in den Kernschatten der Erde. Von 21.30 bis 23.14 Uhr hält er sich vollständig dort auf. Eine Stunde und 44 Minuten bleibt Sternschnuppen-Fans dann also Zeit, den Himmel abzusuchen.

Höhepunkt der Perseiden in der Nacht auf 13. August

In den Tagen danach nimmt der Mond dann wieder ab - bis zum Neumond am 11. August. Und das passt fast perfekt, denn in der Nacht vom 12. auf den 13 August erreichen die Perseiden ihren Höhepunkt - für Sternschnuppen-Fans warten im Sommer 2018 also beste Bedingungen. (AZ)

