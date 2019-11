Anzeige

Können Frauen direkt nach Periode schwanger werden?

Kann eine Frau in den Tagen direkt nach ihrer Periode schwanger werden? Oder ist die Verhütung dann eigentlich unnötig? Ein Experte klärt auf.

Verhütung: Dieses Thema wird von allerlei Mythen umrankt. Etwa wird behauptet, dass Verhütung nach der Periode unnötig sei. Aus diesem Grund könne man dann bedenkenlos ungeschützten Sex haben, die Verhütung also weglassen. Aber stimmt das überhaupt?

Schwanger werden nach Periode: Verhütung nicht weglassen

Frauenärzte warnen. Auf die Frage, ob sich Frauen direkt nach ihrer Menstruation wirklich die Verhütung sparen können, antwortet der Präsident des Berufsverbandes der Frauenärtze, Christian Albring: "nicht mit hundertprozentiger Sicherheit." Ihm zufolge ist eine Schwangerschaft grundsätzlich möglich, wenn eine Frau im Zeitraum um den Eisprung oder - und vor allem - kurz danach Sex hat.

Der Eisprung passiere zwar meist zehn bis 14 Tage nach dem Beginn der letzten Menstruation, so Albring. Und: Es komme nur selten vor, dass der Eisprung sehr viel früher, also bereits kurz nach der Periode, ausgelöst wird. Ebenso sei es aber auch möglich, dass sich das Ei viel länger Zeit lässt zum Reifen. Wer nicht schwanger werden will, sollte also auch kurz nach der Periode verhüten.

Menopause: Schwangerschaft auch im Alter möglich?

Übrigens: Auch in hohem Alter ist eine Schwangerschaft noch möglich. Selbst dann, wenn Frauen denken, die sogenannte Menopause habe bereits eingesetzt. Das heißt: Auch nach der letzten Menstruationsblutung ist noch ein Eisprung möglich - und somit eine ungewollte Schwangerschaft in hohem Alter.

Ärzte empfehlen deswegen: Frauen zwischen 45 und 50 Jahren sollten auch nach dem Ende ihrer Menstruation noch etwa ein Jahr verhüten, wenn sie eine Schwangerschaft sicher vermeiden wollen. Mehr zum Thema "Schwangerschaftsverhütung im Alter" lesen Sie hier. (AZ, dpa)

