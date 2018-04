Mediziner warnen vor Wattestäbchen: Vor allem Kinder verletzen sich Ohren

vor 42 Min.

US-Forscher zeigen in ihrer aktuellen Studie, wie leicht man sich mit der Benutzung von Wattestäbchen in den Ohren verletzen kann.

Dass Wattestäbchen nicht zur Reinigung der Ohren gedacht sind, ist bereits seit einiger Zeit bekannt. Diese Regel gilt nicht nur für Babys und Kinder, sondern auch für Erwachsene. Denn durch Wattestäbchen können Gehörgang oder Trommelfell gereizt oder verletzt werden. Zudem kann Ohrenschmalz zu einem festen Propfen eintrocknen, sobald er durch das Wattestäbchen tief in den Gehörgang geschoben wird.

Auch eine US-amerikanische Studie zeigt, welche negativen Auswirkungen die Reinigung des Ohrs durch Wattestäbchen haben kann. Die Ergebnisse der Studie sind im Fachblatt Nationwide Children's nachzulesen.

Reinigung mit Wattestäbchen: Jährlich 12.500 verletzte Kinder

Forscher der Ohio State University werteten für ihre Studie bereits vorhandene Daten über Krankenhausbesuche aus, die von 1990 bis 2010 gesammelt wurden. Dabei fanden sie heraus, dass in den USA jährlich etwa 12.500 Minderjährige die Notaufnahme aufsuchen, weil sie durch die Nutzung von Wattestäbchen Verletzungen im Ohr davontrugen.

Ein Großteil dieser Verletzungen entstand, während die Kinder sich ohne Aufsicht der Eltern selbstständig die Ohren reinigten. Die Wissenschaftler appellieren daher in ihrer Studie an alle Eltern, ihre Kinder nicht unbeaufsichtigt zu lassen, wenn es um die Reinigung der Gehörgänge geht.

Ohrenschmalz nicht eigenständig entfernen

Die Forscher raten stattdessen dazu, der Natur freien Lauf zu lassen. Denn der Ohrkanal ist von Natur aus zur Selbstreinigung ausgelegt, sodass eine Reinigung per Wattestäbchen dem natürlichen Prozess entgegenwirkt. Zudem wollen die Forscher den schlechten Ruf von Ohrenschmalz korrigieren: "Ohrenschmalz zu haben, ist kein schlechtes Zeichen. Jeder hat es - und sollte es auch", so Dr. Kris Jatana, Leiterin der Studie.

Erst wenn es zu viel wird, sollte ein Arzt aufgesucht werden, der das Ohrenschmalz professionell entfernt. In jedem Falle sollten Menschen in den meisten Fällen nicht den natürlichen Prozess eingreifen und Ohrenschmalz durch Wattestäbchen vermeintlich entfernen, so Jatana.

