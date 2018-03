vor 31 Min.

Nasa-"Hammer" gegen gefährlichen Asteroiden

Asteroid "Bennu" bereitet der Nasa Sorgen: Der Asteroid könnte in 100 Jahren unserer Erde verwüsten. Was wird die Weltraum-Behörde dagegen unternehmen?

Über den 25. September 2135 machen sich die meisten Menschen vermutlich keine Gedanken, aber einigen Wissenschaftlern bereitet dieser Tag schon jetzt große Sorgen. 1 zu 2700 beträgt derzeitigen Berechnungen zufolge die Wahrscheinlichkeit, dass der Asteroid "Bennu" an diesem Tag der Erde gefährlich nahe kommt.

Ein Aufprall würde 80.000 mal mehr Energie freisetzen als die Hiroshima-Atombombe, heißt es vom US-Forschungszentrum Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) in Kalifornien. "Die Chancen eines Einschlags mögen jetzt gering aussehen, aber die Konsequenzen wären verheerend", sagt LLNL-Forscherin Kirsten Howley.

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa zählt "Bennu" zu den gefährlichsten der derzeit bekannten Asteroiden - und will auf einen drohenden Einschlag vorbereitet sein. Schon 2016 startete die Mission "Osiris Rex" (die Abkürzung steht für: Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer) zu "Bennu" - die erste US-Mission zu einem Asteroiden.

Der Asteroid hat rund einen halben Kilometer Durchmesser

Dessen Name wurde von einem Schüler in einem Wettbewerb in Anlehnung an einen Vogel aus der altägyptischen Mythologie vorgeschlagen. Der tiefschwarze Riesenbrocken mit einem Durchmesser von etwa 500 Metern, größer als das Empire State Building, und einem Gewicht von rund 79 Milliarden Kilogramm kreist derzeit mit einer Geschwindigkeit von mehr als 100.000 Kilometern pro Stunde um die Sonne.

Ab August soll "Osiris-Rex" laut Nasa mit der Annäherung an "Bennu" beginnen, im Dezember ankommen und den Asteroiden ausgiebig mit fünf wissenschaftlichen Instrumenten und Kameras untersuchen. 2020 soll sich die Raumsonde dem Asteroiden soweit nähern, dass sie mit einer Art Roboter-Arm eine Probe von mindestens 60 und bis zu 2000 Gramm aufsaugen kann.

Das ist die NASA 1 / 6 Zurück Vorwärts Die "National Aeronautics and Space Administration", kurz NASA, ist die amerikanische Luft- und Raumfahrtbehörde.

Die am 29. Juli 1958 gegründete Organisation hat ihren Hauptsitz in Washington D.C. und soll den Weltraum erforschen.

Obwohl die Sowjetunion mit dem Sputnik noch vor den USA einen Satelliten ins All geschossen hatte, ist die NASA heute die unangefochtene Nummer eins in der Weltraumforschung.

Spätestens mit der Mondlandung von Neil Armstrong am 20. Juli 1969 entschied die NASA das Wettrennen im All für sich.

Zum Aushängeschild der NASA wurden in der Folgezeit die Space-Shuttle-Missionen mit weit über einhundert bemannten Weltraumflügen.

Für das Jahr 2035 plant die NASA den nächsten großen Coup: eine bemannte Mission zum Mars.

2023 soll eine Kapsel mit der Probe zur Erde zurückkehren. Von den bei der rund eine Milliarde Dollar teuren Mission erhobenen Daten und der Auswertung der Probe erhofft sich die Nasa genauere Informationen über den Asteroiden - und damit auch über das Risiko für einen Aufprall auf die Erde.

NASA tüftelt an Asteroiden-Abwehrsystem namens "Hammer"

Für den Ernstfall trifft die Nasa weitere Vorbereitungen: Zusammen mit dem Forschungszentrum LLNL wird derzeit ein Abwehrsystem entwickelt, das bislang nur auf dem Papier existiert, aber wegen seiner Ähnlichkeiten mit dem Action-Film "Armageddon" schon jetzt für Schlagzeilen sorgt: Ein neun Meter langer und fast neun Tonnen schwerer Flugkörper namens "Hammer" (Hypervelocity Asteroid Mitigation Mission for Emergency Response vehicle) könnte demnach verwendet werden - entweder als Rammbock oder als Transporter für einen Atomsprengkörper -, um "Bennu" von einem möglichen Kurs auf die Erde abzubringen.

Bild: Buena Vista, dpa

Einen solchen Flugkörper im Detail zu planen, zu bauen und startklar zu machen, würde den Vorhersagen der LLNL-Forscher zufolge, die sie im Fachjournal "Acta Astronautica" veröffentlichten, mehr als sieben Jahre dauern - mindestens.

Entscheidende Daten soll die Mission "Osiris Rex" bringen

Zudem müsste "Bennu" stärker angeschubst werden je näher er der Erde kommt, auch deshalb müssen die Wissenschaftler so frühzeitig planen. 25 Jahre vor dem berechneten Einschlag würden etwa elf "Hammer"-Rammböcke benötigt, zehn Jahre davor wären es bis zu 53. Eine mögliche Abwehr mit Atomsprengkörpern berechneten die Wissenschaftler zunächst noch nicht bis ins Detail, das soll in einem weiteren Forschungsartikel folgen.

Entscheidend für die Berechnungen sind die Daten der "Osiris Rex"-Mission, deren Ankunft bei "Bennu" Ende des Jahres von den Wissenschaftlern mit großer Spannung erwartet wird. "Wir fliegen zu "Bennu", weil wir wissen wollen, was der Asteroid während seiner Entstehung erlebt hat", sagt Nasa-Manager Edward Beshore.

Asteroiden gelten als Überreste unseres frühen Sonnensystems. "Die Erfahrungen von "Bennu" werden uns mehr über unser Sonnensystem und dessen Entstehung beibringen. Wie Polizisten in einer Krimiserie werden wir jedes Beweisstück untersuchen." (Christina Horsten, dpa)

