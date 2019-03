Nasa bestätigt zweitgrößte Explosion eines Asteroiden seit 30 Jahren

Die NASA entdeckte über dem Beringmeer die Explosion eines Asteroiden. Dabei wurde die Energie von zehn Hiroshima-Bomben freigesetzt.

Tscheljabinsk im Ural 2013: Ein riesiger Feuerball schießt über Straßen und Häuser hinweg. Er fliegt und fliegt, bis er noch in der Luft über der Millionenstadt explodiert. Die Druckwelle, die dabei entsteht, zerstört Scheiben und Fenster. Zahlreiche Menschen werden verletzt. Es ist die größte Explosion in der Erdatmosphäre seit mehr als 30 Jahren.

Wie die Nasa nun bekannt gegeben hat, hat sich im Dezember vergangenen Jahres ein ähnlicher Fall ereignet. Wieder flog der Asteroid über Russland - und wieder hat er den Erdboden nicht erreicht. Doch diesmal wurde niemand verletzt und es gibt wohl auch keine Augenzeugen. Denn der Asteroid explodierte im Dezember über dem Beringmeer zwischen Russland und den USA, und damit weit weg vom Festland. Das berichtet die BBC News unter Berufung auf Experten der Nasa, die den Fall näher untersuchten.

Some colour views of the #meteor that flew over the North Pacific in December 2018, taken by Japan's #Himawari satellite.

The meteor is really clear here - bright orange fireball against the blue + white background!



Background: https://t.co/r403SQxicZ pic.twitter.com/ctNN8zxsXb