Paprika und Orangen: Ausreichend Vitamin C mit gesunder Ernährung

Für Vitamin C sind keine Tabletten nötig - eine gesunde Ernährung reicht aus. Daher sind unter anderem Paprika und Orangen im Winter besonders wichtig.

Die Gefahr vor Erkrankungen ist in den kalten Monaten besonders groß. Um die Abwehrkräfte zu stärken, setzen viele Menschen auf Vitamin C. Die körperlichen Reserven wollen viele Menschen deshalb gerade in der Winterzeit mit Tabletten oder ähnlichen Ergänzungsprodukten auffüllen. Statt zu den Pillen sollte man aber besser zu Gemüse und Obst greifen, um Vitamin C zu sich zu nehmen, erklärt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE).

Gesunde Ernährung: Vitamin C in Paprika und Orangen

Wer mehr Vitamin C zu sich nehmen will, braucht keine Tabletten zu kaufen. Stattdessen sollte auch im Winter auf Lebensmittel gesetzt werden. Paprika, Kohl, Kartoffeln, aber auch Zitrusfrüchte enthalten viel Vitamin C. Als Smoothies und Säfte kann das Vitamin schnell, einfach und lecker sein. Die Experten der DGE warnen davor, nur zur Vorsorge oder Behandlung von Erkältungen routinemäßig Vitamin-C-Präparate einzunehmen. dpa/tmn/sh

