Partielle Mondfinsternis am 16. Juli 2019 in Deutschland zu sehen

Bei einer partiellen Mondfinsternis, wie sie am Dienstag, 16. Juli 2019, in Deutschland zu sehen ist, liegt ein Teil des Mondes im Schatten der Erde.

Der Mond wird sich am 16.7.19 dunkel färben: Dienstag ist in Deutschland eine partielle Mondfinsternis zu sehen. Alle Infos zu Zeit, Ablauf und Sichtbarkeit der "Mofi".

Eine partielle Mondfinsternis ist ein seltenes Spektakel. Doch am 16. Juli 2019 wird sich ein Teil des Mondes wieder in einem dunklen Ton färben, das Himmelsspektakel ist von Deutschland aus diesmal gut zu beobachten, sagen Experten. Hier gibt es alle Informationen zur partiellen Mondfinsternis am 16.7.19.

16. Juli 19: Was ist eine partielle Mondfinsternis?

Bei einer partiellen Mondfinsternis stehen Sonne, Erde und Mond in etwa in einer Reihe. Der Mond wandert nicht in den gesamten Kernschatten der Erde, sondern streift diesen sozusagen. Bei der partiellen Mondfinsternis am 16. Juli 2019 sollen rund zwei Drittel des Mondes im Schatten der Erde liegen. Das restliche Drittel des Mondes liegt im Halbschatten der Erde und erscheint - je nach Wetter - sogar in einem leicht roten Ton. Wenn der Mond komplett im Schatten der Erde stehen würde, würde man von einer totalen Mondfinsternis sprechen.

Wann ist die partielle Mondfinsternis am Dienstag, 16.7.19, zu sehen?

Das sogenannte Maximum hat die partielle Mondfinsternis am Dienstag, 16. Juli 2019, gegen 23.30 Uhr erreicht. Dann sollte das Spektakel am Himmel also am besten zu sehen sein. Das haben die Sternenfreunde Heppenheim errechnet. Andere Astronomie-Experten haben das Maximum der partiellen Mondfinsternis für 23.32 Uhr bestimmt. Interessierte sollten den Mond ab etwa 22 Uhr beobachten, dann sollte das Wandern des Mondes in den Halbschatten der Erde gut zu erkennen sein. Spätestens gegen 2 Uhr soll das Spektakel endgültig vorüber sein.

Partielle Mondfinsternis 16.7.19.: Wie wird das Wetter? Ist die "Mofi" zu sehen?

Ob die partielle Mondfinsternis gut zu erkennen sein wird, hängt dabei auch stark vom Wetter am Dienstag 16. Juli 2019, ab. Generell sollte die Mondfinsternis in den meisten europäischen Ländern zu beobachten sein. In Bayern sollten Sternenfreunde dabei besonders gute Karten haben. Am Dienstag soll es tagsüber sonnig und klar sein, auch am Abend sollen den Prognosen nach nur wenige Wolken am Himmel auftauchen. Der Mond ist rund 380.000 Kilometer von der Erde entfernt. Sein Durchmesser beträgt etwa 3470 Kilometer.

Wann ist die nächste Mondfinsternis in Deutschland zu sehen?

Bis es nach der partiellen Mondfinsternis am 16. Juli 2019 erneut ein Mond-Spektakel zu sehen gibt, wird es etwas dauern. Die nächste totale Mondfinsternis, die man aus Deutschland verfolgen kann, steht erst im Jahr 2029 an. Die nächste partielle Mondfinsternis, die von Mitteleuropa aus sichtbar ist, im Jahr 2022.

Der Trabant schiebt sich in den Kernschatten der Erde: Eine Mondfinsternis steht kurz bevor. Video: dpa

Das waren die letzten Mond-Spektakel, die auch in europäischen Ländern beobachtet werden konnten:

Der Mond ist derzeit noch aus einem weiteren Grund angesagt - nicht nur wegen der anstehenden partiellen Mondfinsternis. Am 21. Juli 2019 jährt sich die erste Landung auf dem Mond zum 50. Mal. (AZ, mit dpa)

Weitere Infos rund um das Thema Mondfinsternis finden Sie hier: Totale Mondfinsternis und Blutmond: Alle Infos

