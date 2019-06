07:36 Uhr

Pollenflug heute und Pollenkalender 2019: Pollen am 21.6.19

Der Pollenflug heute am 21.6.19 ist schwächer als in den vorherigen Tagen. Hier finden Heuschnupfen-Geplagte den Pollenkalender 2019 und eine aktuelle Vorhersage.

Der Pollenflug heute wird den meisten Menschen mit Allergie und Heuschnupfen nicht besonders zusetzen. Am Freitag, 21.6.19, ist die Belastung deutlich schwächer als an den vorherigen Tagen, da die Gräserpollen nicht mehr so stark fliegen.

Wie sieht die aktuelle Pollen-Vorhersage genau aus? Und welche Belastung gibt es laut Pollenkalender 2019 im Juni und den folgenden Monaten? Hier liefern wir die Antworten.

Pollenflug heute: Aktuelle Vorhersage für Freitag, 21.6.19

Am heutigen Freitag kommt es zu einem mäßigen Flug von Gräserpollen. Außerdem gibt es eine geringe allergene Belastung durch Roggenpollen, gibt unser Dienstleister WetterKontor an.

Pollenkalender 2019: Pollen im Juni

In welchen Monaten müssen sich Allergiker auf welche Pollenarten einstellen? Das kann von Jahr zu Jahr leicht variieren. Allgemein sieht der Pollenflugkalender aber auch 2019 wieder so aus:

Beifuß: Mitte Juni bis Mitte August

Mitte Juni bis Mitte August Birke: Anfang März bis Mitte Mai

Anfang März bis Mitte Mai Erle: Mitte Januar bis Anfang April

Mitte Januar bis Anfang April Gräser: Mitte April bis Mitte August

Mitte April bis Mitte August Hasel: Ende Januar bis Anfang April

Ende Januar bis Anfang April Roggen: Mitte März bis Ende August

Mitte März bis Ende August Esche: Anfang März bis Anfang Mai

Pollenflug: Symptome für Pollenallergie und Heuschnupfen

Das sind die meist verbreiteten Symptome von Pollenallergie und Heuschnupfen:

Niesen und Fließ-Schnupfen

Juck-Reiz

Müdigkeit am Tag

Schweres Atmen

Entzündungen der Bindehaut

Jucken in der Nase, Augen oder am Gaumen

Überempfindlichkeit der Nase

Was ist Heuschnupfen eigentlich genau?

Ärzte sprechen bei Heuschnupfen von allergischer Rhinitis. Dies bedeutet eine durch Allergien verursachte Entzündung der Schleimhaut der Nase. Ursache dieser Erkrankung können beispielsweise Hausstaubmilben sein, jedoch ebenso Pollen von Pflanzen oder Bäumen. Durch den Pollenflug werden die Pollen zu den Allergikern getragen und lösen die Pollenallergie aus.

Pollenallergie, Heuschnupfen, Pollenkalender: Wann fliegen die meisten Pollen? Und wo? Und wer ist vom Pollenflug betroffen?

Welche Pollen wann unterwegs sind, sagt der oben dargestellte Pollenflugkalender. Die meisten Pollen sind im Frühling unterwegs, frei davon ist aber kaum eine Jahreszeit. Es gibt einen Stadt-Land-Faktor: In Ballungsräumen tritt Heuschnupfen häufiger auf. Zudem ist Heuschnupfen erblich.

Symptome und Test: Habe ich Heuschnupfen bzw. eine Allergie gegen Pollen?

Bei Symptomen von Heuschnupfen oder Allergie infolge von Pollenflug sollte man zum Arzt gehen. Beim Allergologen gibt es diverse Tests an Haut oder Nase, die Symptome klären und so Klarheit schaffen. So finden Patienten nicht nur mögliche Pollenallergien, sondern auch die entsprechenden Kreuzallergien. Heuschnupfen ist sehr individuell, Mono-Allergien selten: Die meisten Allergiker reagieren auf mehrere Pollen-Arten.

Allergie, Pollenflug und Heuschnupfen 2019: Was hilft gegen Heuschnupfen, was tun?

Was hilft gegen Heuschnupfen und was kann ich tun, fragen sich viele Leidende: Mit einer Hyposensibilisierung oder Immuntherapie lässt sich Heuschnupfen bzw. eine Pollenallergie langfristig behandeln. Zur Behandlung der Symptome gibt es Pillen, Sprays für die Nase oder Tropfen für die Augen. Diese Antihistaminika haben aber auch oftmals unerwünschte Nebenwirkungen – insbesondere Müdigkeit. Auch sind Mittel wie Kortisonsprays gegen Heuschnupfen und Allergie zwischenzeitlich rezeptfrei erhältlich.

Bei nicht so schweren Pollenallergien kann es auch ohne Medikamente gehen, die im Einzelfall helfen. Haarewaschen am Abend kann beispielsweise helfen oder die tagsüber genutzte Kleidung fern vom Schlafzimmer aufzubewahren. Auch sollte nur gekippt gelüftet werden, dann dringt weniger Pollenflug ins Haus oder die Wohnung. Bettbezüge und -wäsche sollte öfter als sonst gewaschen werden. Der ideale Zeitpunkt für das Lüften des Hauses ist nach einem Regen und - in Städten - am Morgen. Auf dem Land ist die Pollenbelastung jedoch am Abend nach 19 Uhr am kleinsten.

Heuschnupfen und Pollenflug heute/aktuell: Mit einer App genau wissen, was kommt

Pollen-Allergiker und Geplagte von Heuschnupfen wollen möglichst genau und vorher wissen, was an Allergenen heute und aktuell auf sie zukommt. Hierzu bietet der Deutsche Wetterdienst eine Pollenflug-App an. "Pollenflug-Gefahrenindex" lautet der Name der App für Android und iOS.

Heuschnupfen in Deutschland – nicht nur 2019 ein Problem

Heuschnupfen betrifft in Deutschland etwa zwölf Millionen Menschen. Das Robert Koch-Institut geht von mehr als einer Million betroffener Kinder und Jugendliche aus. Das Vorkommen habe sich in den letzten Jahren auf hohem Niveau stabilisiert.

Welche Pflanzen, Gräser und Bäume sorgen besonders stark für Allergien

Diese Pflanzen gelten als besonders aggressiv: Hasel, Erle, Esche, Birke, Hagebuche, Hopfenbuche, Weide, Pappel, Eiche, Platane, Buche, Gräser, Roggen, Ölbaum, Edelkastanie, Mais, Ampfer, Wegerich, Beifuss, Sonnenblume, Ambrosia, Goldrute.

