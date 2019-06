Raumfahrtexperten wollen Marsmaulwurf wieder flott machen

In einem Sarg in der Mainzer Johanniskirche befinden sich die sterblichen Überreste eines Geistlichen. Der Fund könnte belegen, dass die Kirche älter als der Dom ist.

Künstliche Befruchtung

Forscher empfehlen Erleichterungen für Kinderwunschpaare

Rein rechnerisch sitzt in jeder Schulklasse in Deutschland ein Kind, das sein Leben einer künstlichen Befruchtung verdankt. Es könnten womöglich noch mehr sein, wenn neuere Methoden auch in Deutschland angewendet werden dürften. Woran scheitert das?