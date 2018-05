vor 36 Min.

Raumschiff von Astronaut Gerst in Baikonur betankt Wissenschaft

Zwei Wochen vor dem Flug des deutschen Astronauten Alexander Gerst zur Internationalen Raumstation (ISS) haben russische Techniker auf dem Weltraumbahnhof Baikonur Gersts Raumschiff betankt.

Als nächstes müsse die "Sojus-MS-09" getestet werden, bevor sie auf die Trägerrakete montiert werde, teilte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos am Dienstag mit. Gerst startet am 6. Juni von Baikonur aus zur ISS. Mit ihm fliegen der Russe Sergej Prokopjew und die US-Amerikanerin Serena Auñón-Chancellor. Sie sollen etwa ein halbes Jahr im All bleiben. Gerst soll im Herbst als erster Deutscher das Kommando auf der ISS übernehmen. (dpa)

