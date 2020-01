vor 50 Min.

Schmerzen im Bein sind mögliches Zeichen für eine schwere Krankheit

Wer an unspezifischen Schmerzen im Bein leidet, bei dem könnte eine ernsthafte Krankheit vorliegen.

Sie werden oft unterschätzt - und das ist gefährlich. Denn Schmerzen im Bein können verschiedene Ursachen haben - und auf ernsthafte Krankheiten hinweisen.

Es gibt viele mögliche Ursachen für Schmerzen im Bein. Denn viele Nerven, Blutgefäße und Muskeln befinden sich in den Beinen, sie sind mit mehreren Gelenken verbunden. Die Beinschmerzen können ganz harmlos sein, doch auch ernsthafte Erkrankungen führen zu unspezifischen Schmerzen im Bein. Bei einer Spinalkanalstenose etwa treten Taubheitsgefühle und Kribbeln in den Beinen auf. Durch die Abnutzung der Wirbelsäule geraten die Rückenmarksnerven unter Druck, so kommt es nicht nur zu Rückenschmerzen, sondern auch zu Schmerzen im Bein.

Schmerzen im Bein: Das kann dahinterstecken

Eine weitere ernste Krankheit, bei der unspezifische Beinschmerzen auftreten, ist die periphere arterielle Verschlusskrankheit (PAVK). Dabei "verengen sich die Becken-, Oberschenkel- und Unterschenkelarterien durch Ablagerungen, so dass die Beinmuskeln schlechter durchblutet werden und weniger Sauerstoff erhalten", wie es vom Gefäßzentrum Angioclinic in Berlin heißt.

Betroffene bekommen schon nach wenigen Schritten Krämpfe und können nicht weiterlaufen. Früher blieb in solchen Fällen nur eine Amputation. Beinschmerzen sollten daher unbedingt ernst genommen werden.

Bein-Schmerzen nicht ignorieren

Bei der tiefen Beinvenenthrombose führen nicht Arterien oder die Wirbelsäule zu Beinschmerzen, sondern die Venen. Ein Blutgerinnsel in den tiefen Venen führt dabei dazu, dass das Bein schwer wird, anschwillt und ungewöhnlich warm wird.

Tückisch ist, dass das Gerinnsel auch ohne Symptome bleiben kann - denn eine unbehandelte Beinvenenthrombose kann zu einer lebensbedrohlichen Lungenembolie führen. Behandelt wird das mit Medikamenten, die die Blutgerinnung hemmen. (dpa)

