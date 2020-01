07:49 Uhr

Sex nach Terminplan soll bei Kinderwunsch helfen

Sex nach Terminplan für die Schwangerschaft klingt ungewöhnlich, hilft laut Experten aber wirklich bei Kinderwunsch. Wer alle drei Tage Sex hat, wird wahrscheinlicher schwanger.

Sex nach Terminplan hilft bei Experten tatsächlich für die Schwangerschaft. Frauenärzte empfehlen bei Kinderwunsch, alle drei Tage Sex zu haben, um wirklich schwanger zu werden. Im Körper der Frau überleben die männlichen Spermien etwa 48 Stunden, dann sterben sie ab. Die Eizlle der Frau kann etwa 24 Stunden nach dem Eisprung befruchtet werden.

Schlafen die Partner also alle drei Tage miteinander, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass Eizelle und Spermium zusammentreffen und die Partner beim Sex einen fruchtbaren Tag der Frau erwischen. Ein Timer für den Sex kann bei Kinderwunsch also wirklich helfen.

Schwanger werden: Sex nach Terminplan bei Kinderwunsch

Eine andere Möglichkeit neben Sex nach Terminplan ist es, den genauen Zeitpunkt des Eisprungs der Frau zu berechnen. Dabei hilft die sogenannte Temperatur-Methode. Denn während des Eisprungs steigt die Körpertemperatur der Frau um etwa ein halbes Grad an. Wer also täglich seine Körpertemperatur misst, kann relativ leicht herausfinden, wann genau der Eisprung stattfindet.

Allerdings ist die Methode nicht besonders zuverlässig, da auch äußere Faktoren wie eine Infektion oder Übermüdung Einfluss auf die Körpertemperatur haben können. Deshalb raten Experten, sich genau mit dem eigenen Zyklus auseinanderzusetzen. Wer seinen Körper kennt , der kann den Zeitpunkt des Eisprungs relativ genau bestimmen.

Auch Frauenärzte können dabei helfen, zu ermitteln, wann genau der Eispung einer Frau stattfindet. Sie untersuchen mithilfe eines Ultraschalls die Entwicklung so der Eizelle und stellen so fest, in welchem Stadium des Zyklus sich eine Frau gerade befindet. In der Regel findet der Eisprung etwa in der Mitte des Zyklus statt. Je näher der Zeitpunkt der Periode rückt, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Frau noch schwanger wird. Wer das mit Sex nach Terminplan kombiniert, kann seinen Kinderwunsch wahrscheinlicher erfüllen. (AZ)

