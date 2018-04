vor 56 Min.

Was tun bei Heuschnupfen? Tipps gegen die Pollenallergie Wissenschaft

Im Frühjahr ist die Zeit für die Pollenallergie. Viele Menschen leiden an Heuschnupfen.

Ein Blick in den Pollenflug-Kalender zeigt: Die Heuschnupfen-Saison läuft. Was gerade fliegt und was man als Allergiker tun kann.

Der Pollenflug aktuell macht es deutlich - Heuschnupfenkranke haben derzeit wenig zu lachen. Pollen und Blütenstaub sorgen für tränende Augen und volle Nasen. Etwa 16 Prozent der Deutschen leiden an Heuschnupfen. Viele schwören auf Hausmittelchen, um den Symptomen entgegenzuwirken. Andere setzen auf eine medikamentöse Behandlung. Die besten Tipps gegen Heuschnupfen auf einen Blick.

Pollenflug: Was fliegt aktuell?

Mäßig bis stark ist aktuell die Belastung durch Erle.

Schwache Belastung gibt es durch die Esche.

Bei Gräsern und Ambrosia ist aktuell keine besondere Belastung in der Luft.

Bei Birke wird es in den kommenden Wochen zu stärkerem Pollenflug kommen.

Wann ist die Belastung durch Pollen am stärksten?

Die Pollenbelastung schwankt je nach Uhrzeit und Umgebung, so die Experten. In der Stadt ist die Belastung abends am stärksten, auf dem Land morgens zwischen 5 und 8 Uhr.

Was sollten Allergiker beim Wäschewaschen beachten?

Auch wenn draußen endlich wieder die Sonne scheint, sollte die Wäsche während der Pollensaison nicht im Freien aufgehängt werden. Ansonsten haften die gefährlichen Pollen an der Kleidung. Allergiker sollten ihre Wäsche im Frühjahr also lieber drinnen aufhängen oder einen Wäschetrockner benutzen.

Was tun, wenn die ersten Heuschnupfen-Symptome auftreten?

Wenn die Pollen erst einmal in der Nase sind, sorgen sie bei Allergikern für die typischen Heuschnupfen-Symptome. Eine Nasenspülung kann da helfen. Etwas Kochsalz in lauwarmen Wasser auflösen und damit die Nase ausspülen - danach ist die Nase wieder frei von Pollen.

Was ist beim Haarewaschen zu beachten?

In unseren Haaren sammeln sich über den Tag viele Pollen. Sie lassen sich aber ganz einfach durch das Waschen der Haare wieder vom Kopf spülen. Am besten sollten die Haare also vor dem Schlafengehen gewaschen werden. Das sorgt für einen ruhigen Schlaf ohne juckende Nase und tränende Augen.

Kann man normales Nasenspray bei Heuschnupfen nehmen?

Besser nicht. Nasensprays gegen Erkältung sollen nicht länger als sieben Tage genutzt werden - die Allergiebeschwerden dauern aber in der Regel länger an. Darauf weist die Bundesapothekerkammer hin. Besser geeignet sind Nasensprays mit Antihistaminika oder Kortison.

Was bringt ein Pollenfilter für das Auto?

Spezielle Pollenfilter für das Auto bieten Schutz vor Pollenflug durch die Lüftung. Allergiker sollten deshalb beim Autokauf auf gute Pollenfilter achten. Außerdem hilfreich: Fenster während der Fahrt geschlossen halten. Auch wenn der Fahrtwind Frühlingsgefühle weckt, sollten Allergiker die Pollen nicht durchs offene Autofenster in den Wagen lassen.

Welche rezeptfreien Medikamente helfen bei Heuschnupfen?

Die Stiftung Warentest untersuchte vor zwei Jahren rezeptfreie Medikamente gegen Heuschnupfen, von Augentropfen über Nasensprays, Kombipackungen, Tabletten bis zu Säften: Im Test: Die besten Präparate gegen Pollen (AZ)

