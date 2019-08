vor 20 Min.

Wer Hidschab trägt, erfährt weniger Hilfsbereitschaft

Amerikanische Forscher finden heraus: Passanten helfen Frauen mit Hidschab oder Kopftuch etwas seltener als anderen. Dazu haben sie ein Experiment im öffentlichen Raum durchgeführt - und zwar in Deutschland.

Philadelphia (dpa) – Passanten helfen einer Frau mit Hidschab - einer Art Kopftuch - in einer bestimmten Alltagssituation etwas seltener als einer hellhäutigen Deutschen.

Das konnten US-Forscher in einem aufwendigen Freiluftexperiment an rund 30 deutschen Bahnhöfen zeigen, wie sie in den "Proceedings" (PNAS) der US-nationalen Akademie der Wissenschaften schreiben. Politikwissenschaftler Nicholas Sambanis und sein Team von der Universität von Pennsylvania ließen Schauspieler eine bestimmte Szene in Abwandlungen mehr als 1600 Mal spielen und beobachteten dabei die Reaktion von insgesamt mehr als 7000 unwissenden Passanten.

Die Szene sah so aus: Ein Mann wirft achtlos einen Kaffeebecher auf den Bahnsteig. Eine junge Frau, die auf den Zug wartet, bittet ihn, seinen Müll aufzuheben. Dann nimmt die Frau einen Anruf auf ihrem Handy entgegen. Dabei fällt ihr aus Versehen eine Tüte mit Orangen auf den Boden. Die Frage dabei: Bekommt eine hellhäutige, offensichtlich deutschstämmige Frau häufiger Unterstützung beim Orangenaufheben als eine Frau, deren Aussehen auf einen Migrationshintergrund schließen lässt und die einen Hidschab trägt?

Antwort: Ja, etwas. Die Deutsche bekam in 84 Prozent der Fälle Hilfe, die Frau mit Hidschab in 73 Prozent der Fälle. Die Schauspielerin war entweder eine hellhäutige Deutsche oder hatte eine türkische, ägyptische, syrische oder kurdische Abstammung.

Hatte die Frau zuvor den Mann nicht wegen des weggeworfenen Bechers ermahnt, bekam sie generell seltener Unterstützung. Im Fall einer weißen Deutschen in 73 Prozent der Fälle, im Fall der Frau mit Kopftuch in 60 Prozent der Fälle. Zudem fiel den Forschern auf: Trug die Schauspielerin mit Wurzeln im Ausland offenes Haar und ein Kreuz oder kein religiöses Symbol, so wurde ihr im Durchschnitt in etwa dieselbe Hilfsbereitschaft zuteil wie der deutschen Schauspielerin. (dpa)

Themen Folgen